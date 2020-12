Maurits Lammertink maakt uitstapje naar de cross

Maurits Lammertink duikt het veld weer in. De coureur uit Twente staat dinsdag namelijk aan de start van de Ethias Cross in Essen. Dat doet Lammertink namens Tormans CX, de veldrittak van zijn werkgever Circus-Wanty Gobert.

En zo vormt de 30-jarige Nederlander een team met Quinten Hermans (zondag nog vijfde in de Wereldbeker Namen) en de jonge Brit Thomas Mein. De laatste UCI-veldrit die hij reed, was de Centrumcross van Surhuisterveen in januari 2014.

In het verleden reed Lammertink meerdere (nationale) veldritten. “Ik doe het echt puur voor de lol, maar daarnaast is het ook nog eens een goede training. Ik ben ooit gaan fietsen door het crossen, dus ik vind het nog altijd leuk om te doen”, zei hij in 2017 tegen WielerFlits.

Hij heeft geen spijt van zijn keuze voor de weg. “Ik kon niet mee met jongens zoals Lars van der Haar, en toen ik op de weg ook mijn wedstrijden ging winnen was het duidelijk dat ik voor de weg moest gaan”, vertelde Lammertink destijds. In 2015 liep een uitstapje van de heuvelspecialist in het veld slecht af; hij kwam in de cross van Boxtel ten val en brak zijn sleutelbeen.

Afgelopen seizoen zat Lammertink meerdere keren in de ziekenboeg. Hij begin het jaar met een ontwrichte duim na een valpartij en brak vervolgens in juli zijn sleutelbeen, waardoor hij Strade Bianche moest missen. Volgend jaar is hij met Intermarché-Wanty-Gobert onderdeel van de WorldTour.

Anne Tauber

Ook bij de vrouwen zien we een opvallende Nederlandse naam op de startlijst in Essen. Mountainbikester Anne Tauber maakt haar opwachting. De 25-jarige Tauber reed nog nooit een UCI-veldrit. Wel heeft de tweevoudig Nederlands kampioene op de mountainbike al meermaals op het podium van een Wereldbeker MTB gestaan.

Ze bereidt zich voor op de Olympische Spelen van Tokio in 2021. Afgelopen augustus moest Tauber die voorbereidingen even stilleggen vanwege een kneuzing in haar been.