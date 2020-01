Maurits Lammertink houdt ontwrichte duim over aan valpartij vrijdag 3 januari 2020 om 08:33

Maurits Lammertink is het nieuwe jaar op ongelukkige wijze begonnen. De coureur van Circus-Wanty Gobert kwam namelijk ten val tijdens een trainingstochtje in de buurt van Alicante, Spanje. De 29-jarige Lammertink liep daarbij enkele schaafwonden en een ontwrichte duim op, maar heeft verder geen breuken opgelopen.

Lammertink maakte zijn schuiver bij het nemen van een natte bocht in een afdaling. “Dit betekent een paar dagen in het gips om de duim rust te geven”, zo laat de Nederlander weten. De Twentenaar kwam in 2019 nog uit voor Roompot-Charles, maar die ploeg is inmiddels verdwenen uit het profpeloton.

Lammertink tekende uiteindelijk een contract bij Circus-Wanty Gobert. De renner zal eind deze maand zijn debuut maken voor de Belgische formatie, als het tijd is voor de (eendags)wedstrijden op Mallorca. De heuvelspecialist trekt eerst nog naar badplaats Benidorm voor een gezamenlijk trainingskamp.