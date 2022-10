Matteo Trentin kraait victorie in Giro del Veneto vanuit sterke kopgroep, DNF Van der Poel

Matteo Trentin heeft de Giro del Veneto op zijn naam geschreven. De renner van UAE Emirates klopte onder meer Rémy Rochas en Mattéo Vercher in een sprint met vijf. Mathieu van der Poel, dé blikvanger op de startlijst, gaf op na een goede 100 kilometer koers.

De Giro del Veneto is een van de laatste Italiaanse, en dus ook wereldwijde, eendagskoersen van het jaar. Op het menu stond een koers van 159,8 kilometer over een geaccidenteerd parcours. Het startsein werd gegeven in Padova, waarna er via vijf stevige heuvels gefinisht werd in Vicenza.

Robeet in de vlucht van de dag

Het eerste deel van de Italiaanse koers bestond uit een relatief vlak parcours, waar een aantal vluchters wegreden. Naast Belg Ludovic Robeet (Bingoal Pauwels Sauces WB) waren dat Andrea Pietrobon (EOLO-Kometa), Mattéo Vercher (TotalEnergies) en Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior). De jonge Italiaan Pietrobon maakte maar kort deel uit van de ontsnapping, hij kwam ten val en kon niet meer aansluiten bij de koplopers.

Grote groep rijdt weg op de Perarolo

De vluchters reden maximaal een goede vier minuten voorsprong bij elkaar. Op de Perarolo, de derde beklimming van de dag, sprong Zurlo weg uit de kopgroep. De Italiaan kreeg echter snel een grote groep achter zich, uit het peloton waren namelijk een aantal renners weggereden. Onder meer Miguel Angel López, Matteo Trentin, Diego Ulissi, Jay Vine, Andreas Kron en Natnael Tesfatsion sloten aan bij Robeet en Vercher.

De groep van veertien reed stevig door en rekende op die manier Zurlo in een mum van tijd in. De nieuwe kopgroep had ondertussen een voorsprong van een minuut op het peloton. De koplopers begonnen met een mooie voorsprong aan de finale van de Giro de Veneto, waarin de Arcugnano (2,8 km aan 4,4%) tweemaal op het programma stond.

López opent finale

In het peloton kwam het initiatief van kleinere ploegen als Uno-X en Tudor. De vijftien leiders verloren amper terrein en doken met een voorsprong van 40 seconden de laatste tien kilometer in. De absolute finale werd afgetrapt met een demarrage van Superman López. De Colombiaan kreeg meteen thuisrijder Trentin, vroege vluchter Vercher, Rémy Rochas en Alessandro De Marchi in zijn spoor. Het vijftal trok door en fietste een dikke tien seconden voorsprong bij elkaar.

López probeerde op een brugje nog de sprint met vijf te ontlopen, maar dat lukte niet. Een late uitval van De Marchi en Rochas zorgden voor wat chaos, waardoor we een vreemde sprint kregen. Trentin reageerde zeer aandachtig op de aanvallen en begon in een ideale positie aan de sprint. De Italiaan was overduidelijk de sterkste en kon van ver zijn handen in de lucht steken. Rochas legde beslag op plaats twee, Vercher werd derde.

Van der Poel DNF

De grote blikvanger woensdag was Mathieu van der Poel. De Nederlander stond, na zijn derde plaats op het WK Gravel van zondag, aan de start in Padova. Van der Poel speelde echter geen rol van betekenis in de Giro del Veneto en gaf na een goede 100 kilometer, bij een passage aan de teambussen, op.