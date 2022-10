Mathieu van der Poel geeft op in Giro del Veneto na materiaalpech

Mathieu van der Poel heeft opgegeven in de Giro del Veneto. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck reed een goede 100 kilometer in het peloton, maar kreeg te maken met materiaalpech op een beslissend moment in koers. Van der Poel stapte vervolgens in de teambus.

In de heuvelachtige zone van de Giro del Veneto reed er een favorietengroep weg, zonder Van der Poel. De Nederlander had met Jay Vine wel een ploeggenoot in de kop van de koers. De 27-jarige MVDP kwam zondag nog in actie op het WK Gravel, waar hij derde werd.

Naast Van der Poel gaven ook Stefano Oldani, ploegmaat van Van der Poel bij Alpecin-Deceuninck, Marco Tizza (Bingoal Pauwels Sauces WB) en Davide Cimolai (Cofidis) op in de Italiaans eendagskoers.