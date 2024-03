zaterdag 16 maart 2024 om 18:15

Matteo Sobrero over late aanval: “Hoopte dat ze naar elkaar zouden kijken”

In de voorlaatste kilometer van Milaan-San Remo probeerde Matteo Sobrero het elitegroepje te verrassen. Zijn aanval bracht hem de overwinning weliswaar niet, maar de Italiaanse renner van BORA-hansgrohe is desondanks enorm tevreden over zijn koers.

Op goed twaalfhonderd meter van de wedstrijd reed Sobrero bijkans sluipenderwijs weg. Hij ging als eerste op en over Mohoric, die het ook al probeerde in de ultieme finale, maar de aanval van de Italiaan werd uiteindelijk gepareerd door Tom Pidcock. Sobrero vinden we in de daguitslag terug als de nummer twaalf, als de laatste man van het eerste groepje.

“Het is altijd een speciale wedstrijd, zeker voor mij”, blikt hij terug op de wedstrijd via de socialmediakanalen van zijn ploeg. “Om er bij te zijn in de finale was al heel goed. Ik heb de anderen proberen te verrassen. Ik hoopte dat ze naar elkaar zouden kijken, je weet het nooit. Dat maakt Milaan-San Remo ook zo speciaal. Er kan van alles gebeuren. Ik ben blij, ik voel me goed en ik ga het blijven proberen, “aldus Sobrero, in 2022 winnaar van de slottijdrit in de Giro d’Italia.