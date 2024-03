zaterdag 16 maart 2024 om 17:42

Matej Mohoric ziet ultieme aanval stranden: “Wist dat Mathieu van der Poel gat zou dichten”

Een zesde plaats bleek het hoogst haalbare voor voormalig Milaan-San Remo-winnaar Matej Mohoric in de editie van 2024. De klassiekerkopman van Bahrain Victorious probeerde het nog even in de absolute slotfase, maar zijn uitval werd gepareerd. “Toch heb ik een seconde geloofd dat ik kon winnen”, zegt de Sloveense spraakwaterval voor de camera van Eurosport.

Aan het einde van de afdaling plaatste de Sloveen een alles-of-niets-aanval. “Het was jammer genoeg aan het einde van de afdaling dat ik helemaal vooraan wist terug te keren en dat ik kon versnellen. Het was voor mij de enige manier om te winnen. Maar ik zat in de buurt van Jasper Philipsen op de top van de Poggio en ik wist dat Mathieu van der Poel het gat zou dichten als hij ook wist dat Philipsen er nog bij zat. Zo geschiedde.”

“Toch heb ik een seconde geloofd dat ik kon winnen. Daar gaat het ook om in het wielrennen. Het was mijn enige kans en ik ben blij dat ik er vol voor ben gegaan. Vandaag was het niet voorbestemd, gelukkig twee jaar geleden wel.”

Dan maar opnieuw proberen in een van de volgende monumenten. “Vlaanderen en Roubaix twee heel andere wedstrijden, maar ik denk dat ik in vorm ben en ik kijk er dan ook erg naar uit om daar te rijden. In Roubaix was ik al eens vijftiende, toen heb ik ook geloofd dat ik kon winnen. In de Ronde ben ik vorig jaar hard gevallen, dus ik hoop me daar te kunnen revancheren.”