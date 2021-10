Matteo Pelucchi (32) zet punt achter zijn carrière

Matteo Pelucchi heeft het afscheid van zijn wielercarrière aangekondigd. Na elf seizoenen in het profpeloton kondigde de 32-jarige Italiaan van Qhubeka NextHash aan dat dit zijn laatste jaar als beroepsrenner is. Pelucchi rijdt donderdag in de Gran Piemonte zijn laatste koers.

Volgens Pelucchi is het juiste moment aangebroken om te stoppen en om aan iets anders te gaan denken. “Ik heb het gevoel dat dit het juiste moment is. Ik zit in een geweldige ploeg en ik verlaat het wielrennen met een geweldige ervaring die ik had met Qhubeka NextHash”, laat de Italiaanse renner weten via zijn huidige team. Pelucchi begon zijn carrière in 2011 bij Geox-TMC, waar hij bij Carlos Sastre en Denis Menchov in de ploeg reed, en koerste daarna voor Europcar, IAM Cycling, BORA-hansgrohe, Androni Giocattoli-Sidermec en Bardiani-CSF-Faizanè.

In zijn elf jaar durende carrière won hij onder meer twee etappes in de Ronde van Polen en een rit in Tirreno-Adriatico. Verder verscheen hij driemaal aan de start van de Giro d’Italia en twee keer van de Vuelta a España. “Ik ben blij dat ik als renner mijn droom heb verwezenlijkt door een aantal mooie koersen te winnen. Ik wil iedereen bedanken met wie ik heb samengewerkt, en ik hoop dat ik hen ook met die loyaliteit heb kunnen terugbetalen. Ten slotte wil ik mijn familie en m’n vrienden bedanken voor alle steun bij het verwezenlijken van mijn droom.”