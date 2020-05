Matt White: “Sponsoren willen niet wachten tot de Giro d’Italia” woensdag 6 mei 2020 om 17:24

De UCI publiceerde dinsdag de aangepaste wedstrijdkalender voor 2020 en dat zorgt voor voldoende gespreksstof. Zo vreest ploegleider Matt White voor het deelnemersveld van de Giro d’Italia. “Sponsoren willen niet wachten tot de Giro”, zo vertelt White, werkzaam bij Mitchelton-Scott, in gesprek met Cyclingnews.

Meer dan honderdtwintig WorldTour-wedstrijden in ongeveer honderd dagen tijd. De renners mogen zich opmaken voor een drukke koersperiode, al is het maar de vraag of we over enkele maanden wel kunnen koersen in verband met het coronavirus. De Giro d’Italia (3-25 oktober) volgt als tweede grote ronde na de Tour de France.

White benadrukt nog maar eens het belang van de aankomende Ronde van Frankrijk. “Ik denk dat alle ploegen gedwongen zullen worden om met hun sterkste selectie aan de start te staan. Sponsoren willen, zeker dit jaar, bepalen wie er naar de Tour gaat. Ze willen niet wachten op de Giro. Een goede planning zal lastig worden.”

Switchen naar Tour

White heeft met de gebroeders Adam en Simon Yates en Esteban Chaves de beschikking over meerdere kopmannen voor het klassement. “Maar alleen Team Ineos kan een renner als Richard Carapaz naar de Giro sturen. Ze hebben namelijk ook nog Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal voor de Tour. Geen enkele andere ploeg heeft die luxe.”

“Verder zullen renners nog switchen naar de Tour, waardoor het nu wellicht eenvoudiger is om een goed klassement te rijden in de Giro”, aldus White, die ook nog stilstaat bij het lot van de Vuelta a España. “We krijgen wellicht een hele competitieve Vuelta, aangezien veel renners nu in staat zijn om te herstellen van een zware Tour.”

Vragen

White is tevreden nu een nieuwe kalender is samengesteld, maat zit nog wel met de nodige vragen. “We weten nog altijd niet of wedstrijden als de Ronde van Burgos, de CRO Race en de Czech Cycling Tour doorgaan. Verder zijn er in het najaar nog een aantal Belgische en Italiaanse koersen en de Tour of Britain. Bovendien zijn we afhankelijk van overheden en gezondheidsautoriteiten.”

