Zij zijn de grootste verliezers in nieuwe kalender: Giro d’Italia en Canadees tweeluik woensdag 6 mei 2020 om 09:24

Meer dan honderdtwintig WorldTour-wedstrijden in zowat honderd dagen tijd. En dat in de wetenschap dat het coronavirus altijd het laatste woord zal hebben. Maar als we het geluk hebben dat de crisis tegen die tijd in de mate van het mogelijke is ingedijkt, wordt het een drukke bedoening. Met toch wel de Giro d’Italia en het Canadese tweeluik Montréal en Québec als grootste verliezers.

Beginnen we met de Ronde van Italië, van 3 tot en met 25 oktober. Op Milaan-San Remo en de Ronde van Lombardije na, worden álle monumenten tijdens deze Giro afgewerkt. Niet onlogisch: uiteraard willen Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix niet in concurrentie gaan met de Tour de France. Dus moesten ze wel uitwijken naar oktober.

“Dat wordt dus puzzelen”, vertelt Patrick Lefevere ook aan diverse media. Denk maar aan Remco Evenepoel, die zowel Luik-Bastenaken-Luik als de Giro op de kalender had staan. “Het is wat vreemd. Normaal zijn de renners voor de Ardennenklassiekers hetzelfde type renners als die van de Giro.”

Had de Giro voor die ene keer niet wat moeten inbinden? Van drie naar twee weken? In een communiqué liet organisator RCS alvast weten dat een aantal van hun voorstellen niet in overweging is genomen. Natuurlijk wilden ze daar in Italië de klassiekers weg van hun grote ronde. Maar dat was praktisch gewoon onhaalbaar. Dus lijkt RCS in deze het kind van de rekening. Extra domper is de overlapping met de Vuelta.

Overigens is niet alleen de Giro het kind van de rekening. Ook Tirreno-Adriatico, dat halverwege de Tour de France valt, blijft niet gespaard. Maar deze achtdaagse zal dan ongetwijfeld als laatste voorbereidingskoers van de Ronde van Italië zelf worden bestempeld. Wie de Giro rijdt, zal ook in de Koers van de twee zeeën van de partij zijn.

Québec en Montréal

En geloof ons: in Canada zal ook weinig sprake zijn van feeststemming. 11 september: Grand Prix Cycliste de Québec. 13 september: Grand Prix Cycliste de Montréal. Dat is niet alleen tijdens de Ronde van Frankrijk, maar ook nog eens tijdens de Tirreno. Dan denk je als organisator dat je in september dat virus niet té veel meer moet vrezen…

Voor Patrick Lefevere hadden die twee niet eens de kalender moeten halen, evenmin als de Tour of Guangxi trouwens. Maar moeten ze daar in Canada dan slachtoffer zijn van de voorjaarswedstrijden die de herfst komen overspoelen? Uiteraard hebben die bestaansrecht. “Die data van Canada zijn niet ideaal”, zegt Van den Spiegel van Flanders Classics. “Maar iedereen heeft toegevingen moeten doen.”

Ach, laten we een kat een kat noemen: vooral ASO is hier de grote winnaar. En wat de ploegen betreft, één voordeel: alle WorldTour-teams kunnen straks op drie fronten tegelijk koersen. Als het virus het toelaat, is het weer koers. Dat is uiteindelijk wat we allemaal gewild hebben.