Mathijs Paasschens tekent tot eind 2024 bij Lotto Dstny: “Heb de nodige groeimarge”

De transfer van Mathijs Paasschens hing al in de lucht, maar is nu ook officieel bekrachtigd. De 26-jarige Nederlander vertrekt van Bingoal Pauwels Sauces WB naar Lotto Dstny, dat nu nog Lotto Soudal heet. Hij tekent voor twee seizoenen en volgt het voorbeeld van Arjen Livyns, die dezelfde overstap maakt.

Paasschens is geboren in Rotterdam, maar verhuisde op zijn derde met zijn ouders naar Vlaanderen. In 2019 werd hij prof bij Wallonie-Bruxelles. Voor deze ploeg toonde hij zich tijdens de grote voorjaarsklassiekers veelvuldig in vroege vluchten. “Die mentaliteit, altijd de aanval zoeken, matcht goed met de instelling bij Lotto Dstny. En evengoed kan ik mijn sterke punten inzetten om een vlucht te controleren in functie van Caleb Ewan of Arnaud De Lie.”

“Dit is een stap vooruit voor mij”, aldus Paasschens. “Het motiveert me om in een ploeg met zo’n professionele omkadering te gaan werken en het motiveert me ook om voor kopmannen te kunnen rijden die al bewezen hebben te kunnen winnen op het hoogste niveau. Volgens mij heb ik nog de nodige groeimarge. Bij Lotto Dstny kan ik die ten volle gaan benutten.”

Polyvalent

Volgens ploegbaas John Lelangue krijgt de Rotterdammer alle kans om zich te laten zien. “Hij heeft de afgelopen jaren duidelijk getoond wat hij in zijn mars heeft. We gaan hem begeleiden om een nog hoger niveau te halen. Hij is multi-inzetbaar en zal zeker zijn kans krijgen om zijn aanvalslust ook bij ons te tonen”, zegt de CEO van de Belgische ploeg.