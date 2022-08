Arjen Livyns maakt transfer naar Lotto Dstny: “Plaats in klassieke ploeg afdwingen”

Arjen Livyns koerst de komende twee seizoenen voor Lotto Dstny, de ploeg die momenteel nog door het leven gaat als Lotto Soudal. De transfer van de 27-jarige coureur van Bingoal Pauwels Sauces WB wisten wij in juli al te melden. “Ik ben heel blij om na 5 jaar als prof eindelijk de kans te krijgen in een grote ploeg als Lotto Dstny”, zegt Livyns.

“Ik wil mijn plaats in die klassieke ploeg zo snel mogelijk afdwingen. De Vlaamse klassiekers zijn mijn thuis en liggen me goed. Ik wil er opnieuw een stap vooruit zetten. Daarnaast ben ik een allrounder: ik ga redelijk lang mee bergop en ben ook niet bang om me te mengen in de sprintvoorbereiding. Maar bovenal: ik ben enorm gemotiveerd om mij te tonen”, aldus de renner uit Harelbeke.

John Lelangue, de ploegbaas van Lotto Soudal, ziet in Livyns een belangrijke renner in het Vlaamse voorjaar. “Hij heeft getoond dat hij het in zich heeft om lang mee te gaan in die klassiekers. Arjen heeft een aanvallende ingesteldheid, wat heel belangrijk is voor ons. En de komende jaren zal hij fysiek op de top van zijn mogelijkheden zijn. Ik ben zeker dat we hem kunnen helpen om een nog hoger niveau te bereiken en veel plezier aan hem zullen beleven”, aldus Lelangue.