Mathieu van der Poel: “Zware finale met veel klimmers” woensdag 12 augustus 2020 om 20:17

Liever had Mathieu van der Poel gewonnen vandaag in Gran Piemonte, maar de Alpecin-kopman was tevreden met zijn derde plaats vertelde hij na afloop. Het was zijn beste uitslag in vier koersen sinds de coronabreak.

“Liever had ik gewonnen vandaag, maar het was een zware finale met veel klimmers vandaag. Ik denk dat er goed aan had gedaan door op de laatste klim mijn eigen tempo te houden. Maar aan het eind kwamen we niet dichtbij om te kunnen sprinten om de overwinning”, zei Van der Poel na de aankomst.

Volgens de kopman van Alpecin-Fenix was het een zware dag. “Het was warm en het tempo lag de hele tijd erg hoog, want de ontsnapping was erg sterk.” Na Strade Bianche (15e), Milaan-Turijn, Milaan-San Remo (tweemaal 13e), was dit zijn beste resultaat sinds de coronabreak. “Ik voelde me goed, maar niet super. Het gaat steeds beter.”

Zaterdag komt Van der Poel opnieuw in actie in de Ronde van Lombardije.