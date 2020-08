Jumbo-Visma wint met Bennett ook Gran Piemonte, Van der Poel derde woensdag 12 augustus 2020 om 18:33

George Bennett heeft beslag gelegd op de 104e Gran Piemonte. Op de voorlaatste klim van de dag reed de Nieuw-Zeelander weg bij de favorieten en hield stand tegen een snel opkomende Diego Ulissi. Mathieu van der Poel werd derde. Bennett zorgde zo voor het tweede succes van Jumbo-Visma vandaag, nadat eerder Wout van Aert al de openingsrit van de Dauphiné won.

Waar vorig jaar nog werd gefinisht na de steile slotklim naar Oropa, was de 104e Gran Piemonte een heuvelkoers door de Langhe-streek. Gestart werd in Santo Stefano Belbo, waarna over 187 kilometer naar Barolo werd gekoerst. Daar lag de aankomst na een klimmetje. De finale bestond uit twee lokale ronden van 44,2 kilometer, waar ook de beklimmingen van Monforte d’Alba en La Morra waren opgenomen.

Vier vluchters

Nadat net voor twee uur het startsein was gegeven, was Petr Rikunov de eerste vluchter. Maar de Gazprom-renner kreeg geen ruimte. Een nieuwe ontsnappingspoging liet echter niet lang op zich wachten, want Mikkel Frølich Honoré en Callum Scotson sloegen vervolgens de handen ineen. Zij zagen even later Philipp Walsleben en Joey Rosskopf aansluiten. De vier vluchters mochten bijna zes minuten wegrijden van het peloton.

De voorsprong van de kopgroep werd lange tijd tussen de vijfenhalf en zes minuten gehouden. In de eerste van twee grote ronden rond Barolo begon het peloton, onder leiding van Jumbo-Visma en Astana, de verschillen dan terug te brengen. Op 52 kilometer van de streep was Scotson de eerste die voorin moest afhaken. De Australiër van Mitchelton-Scott had zichtbaar last van kramp. Met nog drie minuten vóór begonnen de overige vluchters aan de laatste vijftig kilometer.

Toen de marge eenmaal was teruggebracht tot twee minuten, verdwenen Jumbo-Visma en Astana van het voorste plan in het peloton. Enkele renners probeerden van de impasse te profiteren en vielen aan, maar de rust werd snel hersteld door Astana. Daarop werd de achtervolging weer op tempo gebracht, onder meer door Team Ineos en Israel Start-Up Nation. Ook Alpecin-Fenix, dat kopman Mathieu van der Poel omringde, schoof steeds verder op naar voren.

Valpartij in het peloton

Bij het ingaan van de laatste 25 kilometer, toen de voorsprong was geslonken tot een minuut, nam de nervositeit in de kopgroep toe. Rosskopf versnelde, maar Honoré en Walsleben reageerden. Ook in het peloton liep de spanning op. In een afdaling gingen meerdere renners onderuit, onder meer Alpecin-renner Kristian Sbaragli, die onder een vangrail vandaan moest kruipen, Cameron Meyer, Dion Smith, Matteo Jorgenson, Gino Mäder waren erbij betrokken.

Het peloton denderde echter onverminderd hard voort en op acht kilometer van de streep waren alle vluchters ingerekend. Op de klim van La Morra trok Jumbo-Visma’s Chris Harper hard door. Maar toen Vincenzo Nibali aanzette, werd het serieus want vervolgens opende George Bennett de finale met een scherpe aanval. Gianni Moscon reageerde, waarna Mathieu van der Poel erop en erover ging bij de Italiaan van Team Ineos.

Maar in de afdaling van La Morra, die er door de regen vochtig bij lag, haakten Moscon en ook Alessandro De Marchi, Robert Stannard, Attila Valter en Ion Izagirre weer aan in het wiel van Van der Poel. Bennett had echter een mooi gaatje te pakken en begon met een kwart minuut aan de slotklim naar Barolo. Diego Ulissi kwam aan het einde nog dicht bij de Nieuw-Zeelander, maar die wist stand te houden.

Mathieu van der Poel kwam op vier tellen als derde over de streep, in dezelfde tijd als Aleksandr Vlasov, Simon Geschke, Alex Aranburu en Dries Devenyns.