Mathieu van der Poel zet puntjes op de i voor Milaan-San Remo

Zaterdag is het zover: dan staat de 114e editie van Milaan-San Remo op het programma. Mathieu van der Poel is een van de favorieten voor de overwinning. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck verkende woensdag nog eens de finale. Eerder in de week leverde hij ook een flinke inspanning op wielerplatform Zwift.

Van der Poel heeft zijn verkenning van Milaan-San Remo al achter de rug. De 28-jarige renner reed woensdag rond op het parcours en bracht (uiteraard) ook een bezoekje aan de beklimming van de Poggio. Van der Poel stond al drie keer aan de start van ‘La Primavera’. Vorig jaar eindigde hij als derde, in 2021 was hij vijfde en bij zijn debuut finishte hij als 13e.

Voor Van der Poel staat deze week, na een zware Tirreno-Adriatico, in het teken van rusten. Toch reed hij dinsdag nog een koers, op het wielerplatform Zwift welteverstaan. Van der Poel deed namelijk mee aan de Tour of Watopia, een virtuele koers over 70,6 kilometer, met naast de Nederlander nog 287 amateurs aan de start.

Van der Poel stopte na een stevige inspanning na 1u36’45” met trappen. Zijn hartslag piekte onderweg even naar 194. Zaterdag zal hij dus weer in actie komen, maar dan op een gewone wegfiets, in de 114e Milaan-San Remo.