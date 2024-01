zondag 7 januari 2024 om 13:59

Mathieu van der Poel: “Zegereeks speelt meer bij de mensen dan bij mezelf”

Video Er staat sinds zijn entree halfweg december in Herentals geen maat op Mathieu van der Poel. De 28-jarige wereldkampioen won tot op heden al zijn negen wedstrijden met overmacht en wil die winning streak vandaag op tien brengen. “Al speelt dat meer bij de mensen zelf”, vertelde hij voor de start.

Voor Van der Poel is de wereldbekermanche in Zonhoven zijn laatste cross voor een trainingsstage in Spanje. Is hij nog altijd zo gemotiveerd om er wat van te maken, of denkt hij al aan warmere oorden? “Ik ben nog steeds gemotiveerd, maar kijk ook wel uit naar terug wat trainen in de zon. Wat langere dagen maken, daar heb ik wel nood aan.”

Over het parcours in Zonhoven is Van der Poel kort maar krachtig. “Het parcours ligt er bij zoals altijd. De regen heeft niet veel veranderd. Het blijft een enorm lastige wedstrijd. Het is wel de eerste keer dat het zo koud is. Het zal wel een cross worden met handschoenen”, laat Van der Poel – die normaal zonder handschoenen koerst – weten met een glimlach.

Zegereeks

De Nederlander is voorlopig nog altijd ongeslagen in het veld en kan vandaag zijn tiende opeenvolgende zege boeken dit seizoen. Is hij daar zelf eigenlijk mee bezig? “Ik denk er niet zo hard over na. Dat speelt meer bij de mensen dan bij mezelf. Ik zal proberen om de wedstrijd te winnen. Mijn veldritseizoen is al heel erg geslaagd, maar het belangrijkste moet natuurlijk nog komen”, doelt hij op het WK in Tábor.