Youri IJnsen • vrijdag 5 januari 2024 om 07:00

Voorbeschouwing: Wereldbeker Zonhoven 2024 – Wie graaft kuil voor Mathieu van der Poel?

Zonder Wout van Aert en de zieke Tom Pidcock, lijkt Mathieu van der Poel op voorhand al helemaal zegezeker. Dat terwijl het bij de vrouwen door de afwezigheid van Fem van Empel superspannend belooft te zijn. In beide gevallen zijn dat situaties die recht doen aan de klassieker die Zonhoven intussen is. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Laatste winnaars in Zonhoven

Mannen

2022-2023: Wout van Aert

2021-2022: Toon Aerts

2020-2021: Niet verreden vanwege coronapandemie

2019-2020: Toon Aerts

2018-2019: Mathieu van der Poel

2017-2018: Mathieu van der Poel

2016-2017: Mathieu van der Poel

2015-2016: Wout van Aert

2014-2015: Kevin Pauwels

2013-2014: Sven Nys

Vrouwen

2022-2023: Shirin van Anrooij

2021-2022: Denise Betsema

2020-2021: Niet verreden vanwege coronapandemie

2019-2020: Annemarie Worst

2018-2019: Sanne Cant

2017-2018: Maud Kaptheijns

2016-2017: Sanne Cant

2015-2016: Sanne Cant

2014-2015: Sanne Cant

2013-2014: Sanne Cant

Vorig jaar



Wereldbeker 2022-2023

Uitslag Zonhoven, mannen

1. Wout van Aert (Jumbo-Visma) in 58m49s

2. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) op 1m23s

3. Laurens Sweeck (Crelan-Fristads) op 1m31s

4. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 2m02s

5. Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) op 2m08s



Wereldbeker 2022-2023

Uitslag Zonhoven, vrouwen

1. Shirin van Anrooij (Baloise-Trek Lions)

2. Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck)

3. Fem van Empel (Jumbo-Visma)

4. Lucinda Brand (Baloise-Trek Lions)

5. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck)

Parcours

Vorig jaar ging het parcours van de Wereldbeker in Zonhoven stevig op de schop. Dat had alles te maken met de toevoeging van een extra duik in de befaamde Kuil van Zonhoven. Meer spektakel voor de tv-kijkers en ook een voordeel voor het publiek in de Kuil zelf: de passages door het zand volgen elkaar nu sneller op, waar er voorheen een minuut of vier à vijf tussen zat.

Start en finish zijn nog altijd op dezelfde plek. Daarna gaat het in een rechte lijn richting de Kuil, over de klim die de renners naar de eerste duik brengt. Na het verlaten van Het stort van Termolen volgt al snel de eerste materiaalpost, om vervolgens snel weer terug te keren naar De Kuil. Parallel aan de eerste aanloop leidt dat de renners nu naar de tweede duik.

Dit gebeurt sinds vorig jaar op een strook zand waar voorheen de renners lang en steil omhoog moesten lopen om uit de Kuil te geraken. Bijgevolg is die lange looppassage verdwenen uit het parcours. Na die tweede duik rijden (of lopen) de renners aan de andere kant de Kuil uit en gaan ze verder over de richel.





Wat volgt is nóg een afdaling de Kuil in, voor een derde keer dus. Nu niet ’tot op de bodem’ maar slechts tot halverwege. Daar draaien ze renners om en moeten ze de Kuil uit lopen. Wel een loopstrook dus, maar minder lang dan de passage die de voorbije jaren onderdeel was van het parcours. Daarna volgt een bekende passage door het bos en richting de heide, maar ook dat is vorig jaar veranderd.

“In de heide staat veel wind en dat was een plek waar de koers op de lange stroken de laatste keren vaak stilviel. Nu doen we dat niet meer”, vertelde parcoursbouwer Chris Mannaerts ons een jaar geleden. Na de bekende V-bocht met zand wordt de heide namelijk vermeden. “Ik denk dat dit misschien nog een grotere rol gaat spelen dan de wijzigingen in de Kuil. Er zijn door de wijziging ook twee zware zandstroken bijgekomen na de V-bocht.”

De tweede passage aan de materiaalzone wacht, waarna er nog vier bochten volgen vooraleer de renners start-finish weer opdraaien. Het parcours is dus nu attractiever voor het publiek dan het was voor 2023. Enig nadeel: voor de renners is het er absoluut niet minder zwaar op geworden, integendeel zelfs.

Programma en info

Programma zondag 7 januari 2023

10.00 uur: Junioren vrouwen

12.00 uur: Junioren mannen

13.40 uur: Elite vrouwen

15.10 uur: Elite mannen

Locatie

Kapelbergweg, 3520 Zonhoven

Publieksinformatie

Tickets voor de wedstrijd in Zonhoven kan je hier online kopen. Online kosten die 17,50 euro (tot en met 6 januari). Als je op zondag zelf of aan de kassa betaalt, moet je 20 euro betalen. Kinderen tot 14 jaar mogen gratis naar binnen.

Praktische info

Website organisatie

Favorieten mannen

Er staat sinds zijn entree halfweg december in Herentals geen maat op Mathieu van der Poel. De 28-jarige wereldkampioen won tot op heden al zijn negen wedstrijden met overmacht en wil die winning streak zondag op tien brengen. Gezien de afwezigheid van Wout van Aert en de zieke Tom Pidcock, moet het voor MVDP normaal gezien een koud kunstje zijn om hier te winnen. Er klieft niemand zo door het zand als hij; in Zonhoven was hij in 2016, 2017 en 2018 de beste. Met zijn huidige topvorm in zijn voorlopig laatste cross geldt hij ook nu als torenhoge topfavoriet.

Waar de eerste plaats waarschijnlijk blind in te vullen is, is het daarachter spannend. Maar behoudens de Wereldbekers in Troyes (19 november) en Antwerpen (23 december) eindigt Pim Ronhaar vrijwel iedere cross bij de eerste drie. Toch is zijn trackrecord in zandcrossen zoals dus Antwerpen, maar ook Mol, Middelkerke, Oostmalle én Zonhoven niet heel geweldig. Maar dan gaan we wel voorbij aan Koksijde van afgelopen donderdag (tweede) én zijn wereldtitel U23 in Oostende, 2021. En, eerlijk is eerlijk: als eerstejaars junior won hij in 2017 ook al in Zonhoven.

Hoewel Lars van der Haar niet direct bekendstaat als zandspecialist, is de 32-jarige Nederlandse ploeggenoot van Ronhaar bij Baloise Trek Lions wel altijd op de afspraak in zandcrossen. Alleen in Zonhoven al stond hij drie keer op het podium. Er is voor Van der Haar alleen één manco in dit soort wedstrijd: winnen is o zo lastig en vooral al heel lang geleden. Als eerstejaars belofte was hij in 2010 weliswaar de beste in Zonhoven en Oostmalle, maar dan spreken we wel over veertien jaar geleden. Ieder nadeel heb z’n voordeel: misschien strooit net deze statistiek zand in de ogen.

Twee andere kandidaten voor het podium, zijn Van der Poels ploeggenoten Gianni Vermeersch en Quinten Hermans. Voor beiden geldt dat zij hun focus verlegd hebben naar de weg, maar net als Van der Poel beschikken ook zij over een uitstekende conditie. Ondanks hondsberoerde startposities knokte Vermeersch zich toch naar plaats zes in het zand van Mol en plaats vijf in Koksijde, afgelopen donderdag. Tussendoor werd hij ook tweede in Loenhout. De vorm is goed en lijkt in orde op zijn achtste plek – Vermeersch’ enige top-10 ooit – in Zonhoven uit 2018 te verbeteren.

Hermans daarentegen heeft wel een prima reeks in Zonhoven op zijn naam. De laatste twee edities werd hij steeds vijfde. Eerder deze winter werd hij ook al vierde in Mol, terwijl hij in het verleden in Antwerpen, Oostmalle en Middelkerke eveneens prima optredens in het zand schreef. Dat geldt dan weer niet voor Joris Nieuwenhuis, maar zijn vormcurve deze winter laat weinig dipjes zien. Het is even afwachten of zijn gebroken vinger hem nog dwarsboomt in Zonhoven, maar anders moet hij ook daar kunnen meedoen voor het podium met en tegen zijn ploegmaats.

Wie aan zandcrossen denkt, denkt normaal ook gelijk aan Laurens Sweeck. Hij is misschien wel dé zandspecialist bij uitstek. Maar hij is dit seizoen ook hopeloos uit vorm. In Antwerpen (vierde) en Koksijde (zesde) scoorde hij bijvoorbeeld ook niet echt, terwijl hij in Zonhoven nochtans al driemaal op het podium stond. Eli Iserbyt slaagde daar twee keer in en is normaal ook zeer constant, maar moest vanwege ziekte de vorige crossen overslaan. Dat effect is af te wachten. Thibau Nys (die hier als belofte én junior al eens won) en Michael Vanthourenhout blijven dan over. De Europees kampioen is ook bezig aan een moeizaam seizoen en haalde hier in Zonhoven nog nooit het podium.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Mathieu van der Poel

** Pim Ronhaar, Lars van der Haar

* Gianni Vermeersch, Quinten Hermans, Joris Nieuwenhuis

Favorieten vrouwen

Bij de dames zien we waarschijnlijk een veel spannendere cross. Lucinda Brand crosst al enkele weken met vuur in haar benen rond. De ervaren veldrijdster (34) van Baloise Trek Lions moest door een schouderblessure het eerste deel van het seizoen missen, maar sinds haar entree in Dendermonde halfweg november greep ze alleen in Gavere (vierde) naast het podium. In al haar andere veertien wedstrijden stond ze wel bij de eerste drie. Ze won de Wereldbekers in Flamanville en Dublin, werd tweede in het zand van Antwerpen en wón de Zilvermeercross in het zanderige Mol.

Brand krijgt daarom een streepje van ons voor, al moet je eigenlijk spreken van twee topfavorieten. Puck Pieterse kan er namelijk ook wat van. Met haar techniek uit het mountainbiken, zou ze hier in het voordeel moeten zijn. Toch kreeg ze klop van Brand op het strand langs de Schelde. De kopvrouw van Fenix-Deceuninck begint in Zonhoven aan cross elf van deze winter. In de voorgaande tien stond ze steeds op het podium. De laatste drie (Gavere, Diegem en Hulst) won ze en Pieterse mikt op de kampioenschappen. Levert dat haar ook al winst op in Zonhoven?

Dat de verhoudingen zondag misschien wel dichterbij dan ooit liggen dit seizoen, laat Ceylin del Carmen Alvarado zien. De 25-jarige kopvrouw van Alpecin-Deceuninck kwam al heel dicht bij Pieterse in Hulst en dwong Brand in Koksijde in de slotronde tot het uiterste. Net als die laatstgenoemde eindigde Alvarado dit seizoen slechts één keer niet op het podium. Dat was wel in het zand van Antwerpen (vierde), in haar overige achttien (!) wedstrijden eindigde ze bij de eerste drie. Vaak botste ze op een te sterke Van Empel, maar die is er in Zonhoven niet bij.

Dat geldt ook voor Shirin van Anrooij, waardoor de bovenste drie dames waarschijnlijk het podium verdelen. Achter hen is het met het oog op het BK vooral uitkijken naar hoe zandspecialistes Laura Verdonschot en Sanne Cant – beiden uit België – zich tot elkaar verhouden. In Koksijde lag het voordeel duidelijk bij de zes jaar jongere Verdonschot. Daarnaast kon Inge van der Heijden vorig jaar in Zonhoven lang mee. De 24-jarige Nederlandse rijdt een constant niveau deze winter, maar verder dan derde plekken in Overijse, Heusden-Zolder en Diegem kwam ze nog niet.

Tot slot zijn er nog een heel aantal interessante namen die in aanmerking komen voor een plekje bij de eerste tien in de uitslag. Daarvoor zal het dringen geblazen zijn. Denk bijvoorbeeld aan de Hongaarse Kata Blanka Vas en toptalenten als Zoë Backstedt (Groot-Brittannië), Marie Schreiber (Luxemburg), Kristyna Zemanová (Tsjechië), Sara Casasola (Italië) en de piepjonge tweelingzusjes Ava en Isabella Holmgren (Canada). Zij strijden om die top-10 met de ervaren Clara Honsinger (Amerika), mountainbikester Alessandra Keller (Zwitserland) en de twee voormalige Nederlands toprensters die op de sukkel zijn: Annemarie Worst en Denise Betsema. Zij won hier in 2021 nog.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Lucinda Brand

** Puck Pieterse, Ceylin del Carmen Alvarado

* Laura Verdonschot, Sanne Cant, Inge van der Heijden

Weer en tv

Het belooft een koude editie te zijn van de Wereldbeker in Zonhoven. Het kwik stijgt ’s middags niet verder dan drie graden Celsius. Geluk bij een ongeluk blijft het normaal gezien wel droog en blaast de noordoostelijke wind aan kracht drie op de schaal van Beaufort.

Voor de Spaanse trainingskampbezoekers komt het wel lekker uit. De meeste vertrekken maandag al richting de zon, terwijl het in Nederland en België dan begint te vriezen. Benieuwd naar de uitkomst van de cross, maar kun je niet kijken? Met ons liveblog hoef je niets te missen.

Wereldbeker Zonhoven, veldrijden op tv

Live op Telenet Play Sports (vanaf 13.15 uur)

Live op Proximus Pickx+ Sports 1 (vanaf 13.30 uur)

Live op NOS, online (vanaf 13.35 uur)

Live op Eurosport 1 (vanaf 13.30 uur, vrouwen)

Live op Eurosport.nl/Discovery+/GCN+ (vanaf 13.30 uur, vrouwen)

Live op Eurosport 1 (vanaf 15.00 uur, mannen)

Live op Eurosport.nl/Discovery+/GCN+ (vanaf 15.00 uur, mannen)