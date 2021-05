Mathieu van der Poel wint na bloedstollende sprint met Pidcock shortrace in Nové Město

Mathieu van der Poel heeft net als vorige week in Albstadt de shortrace voorafgaand aan de crosscountry-wedstrijd van zondag gewonnen. In het Tsjechische Nové Město na Moravě won de 26-jarige Nederlander van Alpecin-Fenix in drassige weersomstandigheden. Hij liet Tom Pidcock en wereldkampioen Jordan Sarrou achter zich met een ultieme inspanning in de eindsprint. Van der Poel mag door zijn zege zondag vanaf de eerste startrij beginnen.



De shortrace in Nové Město was veranderd ten opzichte van vorige edities. Zo is onder meer de beruchte Rock ’n Roll-passage uit de lange omloop van zondag opgenomen, maar dat was niet tot tevredenheid van alle deelnemers. De route voor deze shortrace kent daardoor meer hoogtemeters en is bovendien een stuk smaller en technischer dan de laatste jaren. Daardoor zouden sneller (en grotere) verschillen optreden, al bleek dat bij de mannen niet te kloppen. Wel had het de hele week geregend, waardoor het parcours in Tsjechië er erg modderig en dus slipperig bijlag.

Na een flitsende start schoot Anton Cooper als eerste de afdaling in. In die technische afdaling en de eerste oplopende stroken keken de mannen elkaar het oogwit uit. Na een ronde was het veld amper uiteengeslagen. Dat was buiten Titouan Carod gerekend, die met pech moest opgeven. In de tweede ronde nam Europees kampioen Nino Schurter het initiatief, maar de rest van het veld volgde gezwind. Zo ook Tom Pidcock, die door zijn resultaat in de crosscountry van Albstadt nu ook startrecht had in de shortrace in Tsjechië.

Bijna geen verschillen

De jonge Brit kwam als eerste langs de meet na de tweede ronde, maar in zijn wiel – weliswaar op een lint – bevonden zich meer dan dertig van de veertig gestarte renners. Op het glibberige wasbord in de afdaling, versnelde Van der Poel voor een eerste keer. Hij lokte daarmee Braziliaans kampioen Henrique Avancini uit de tent, want hij viel aan op de daaropvolgende hellende strook op asfalt. Van der Poel reageerde adequaat, maar meer dan een nog langer lint bracht de aanval van de Braziliaan niet teweeg. Alles bleef tot dan samen.

De volgende die het probeerde, was Victor Koretzky. De Fransman won vorige week in Albstadt de crosscountry-wedstrijd. Naderhand begonnen er aan de achterkant steeds meer renners te lossen. Tijdens de technische singletracks in het bos en op de Rock ’n Roll-passage waren de favorieten voor de dagzege aan elkaar gewaagd. Van der Poel moest in vijfde positie wel een klein gaatje laten op Pidcock door een volgende ferme versnelling van Koretzky, maar op de finishlijn had hij dat gedicht. Milan Vader lag op dat moment tiende.

Van der Poel, Pidcock en Sarrou vechten heerlijk duel uit

Op de asfaltstrook bergop trok wereldkampioen Jordan Sarrou in de voorlaatste ronde naar de kop, maar hij werd overvleugeld door Van der Poel. Hij kon daardoor de leiding nemen op de singletrack in het bos, waar inhalen niet mogelijk was. De Nederlander plaatste aan het einde van die strook – net voor de rotsblokken – een versnelling, waarop alleen Pidcock en Sarrou een antwoord hadden. De rest van de kopgroep moest daar een gaatje laten, al bleven de verschillen uiterst klein. MVDP dook vervolgens als koploper de slotronde in, met vier man in zijn wiel.

Net voor het bos versnelde Van der Poel nog maar eens, waardoor hij opnieuw als eerste de singletracks kon bedwingen. Hij liet het tempo vervolgens stokken, om opnieuw vanuit het zadel te verdapperen. Pidcock was de enige die meteen kon volgen en in de afzink gooide hij zich voorbij de Alpecin-Fenix-renner. Op grote snelheid stoven ze op de laatste brug af, waarna de korte finishstrook volgde. Pidcock zette heel aggressief aan – hij kon niet opschakelen wegens een last minute-fietswissel voor de start – en leek de maat te nemen van MVDP. Met een ultieme jump kwam hij in de laatste meters toch nog over de Brit heen.

Wereldbeker mountainbike 2021

Short track mannen, Nové Město

1. Mathieu van der Poel in 20m48s

2. Tom Pidcock z.t.

3. Jordan Sarrou z.t.

4. Victor Koretzky +1s

5. Maxmillian Brandl +3s

6. Maxime Marotte +6s

7. Anton Cooper +8s

8. Lars Forster +11s

9. Luca Braidot +12s

10. Vlad Dascalu +13s

18. Jens Schuermans +26s

19. Milan Vader z.t.

Volledige uitslag

Tussenstand Wereldbeker

1. Victor Koretzky – 425 punten

2. Mathieu van der Poel – 370 punten

3. Nino Schurter – 315 punten

4. Mathias Flückiger – 259 punten

5. Tom Pidcock – 240 punten