Mathieu van der Poel: “Wie Evenepoel verslaat, wint Ronde van Lombardije”

Mathieu van der Poel trekt met weinig ambities naar de Ronde van Lombardije. Hij acht die wedstrijd te zwaar voor zijn capaciteiten. “Als je kijkt naar het parcours, dan is dat te lastig voor mij”, vertelt de kopman van Alpecin-Fenix.

Na Strade Bianche (vijftiende), Milaan-Turijn, Milaan-San Remo (2x dertiende) en Gran Piemonte (derde) is de Ronde van Lombardije zaterdag de vijfde Italiaanse eendagskoers op rij voor de 25-jarige Nederlander. “Ik kijk er wel naar uit om deze wedstrijd te rijden en onze klimmers in stelling te brengen”, zegt hij over zijn rol. “Maar dat is toch een andere beleving. In San Remo was ik nochtans gestart met de gedachte om te winnen. Dat is in Lombardije niet het geval. Je moet weten wat je kwaliteiten zijn. En daarin moeten we eerlijk zijn: deze koers is te lastig voor mij.”

IJkpunt in de finale van de Ronde van Lombardije is de loeisteile Muro di Sormano (1,7 kilometer aan 17% gemiddelde stijging), gevolgd door diens gevaarlijke afdaling. De top ligt op vijftig kilometer voor de streep in Como. “Het is het doel om die muur proberen te overleven”, geeft Van der Poel toe. “Dat gaat al heel moeilijk zijn. Daarna is het zeker nog niet gedaan met klimmen. De Civiglio die volgt is ook lastig zat, terwijl de San Fermo della Battaglia (de laatste klim, red.) redelijk te doen is. Maar normaal ligt dat boven mijn mogelijkheden.”

Grens verleggen

Wel gaat de veelvraat van Alpecin-Fenix er alles aan doen om zo lang mogelijk te overleven. “Ik wil zo lang mogelijk proberen mee te gaan. Ik denk dat we in onze ploeg wel een aantal types hebben die echt goed bergop kunnen en heel lang kunnen overleven. Het doel van ons moet zijn om iemand in de top tien te krijgen.” Net zoals in de preview van WielerFlits, beschouwt hij Remco Evenepoel als topfavoriet. “Wie Evenepoel zaterdag klopt, wint. Als hij gaat, zal het alle hens aan dek zijn. En anders zal het misschien van een klimmer als Bauke Mollema moeten komen.”

MVDP gebruikt de koers met name voor de komende wedstrijden. “Lombardije zal me zeker sterker maken voor de kampioenschappen (NK volgende week in Drenthe en het EK in Plouay over anderhalve week, red.) die eraan komen”, legt hij uit. “Ik wil terug die wedstrijdhardheid opdoen. Ik denk dat iedereen wel heeft gezien dat ik per wedstrijd iets beter in conditie geraak. Die hardheid heb ik nodig om echt op mijn topniveau te komen. Vandaar dat Lombardije een laatste goede stap kan zijn met het oog op het Nederlands en Europees kampioenschap.”

