Mathieu van der Poel voor start Parijs-Roubaix: “Ik ben zeker nog hongerig”

Mathieu van der Poel is vandaag een van de grote topfavorieten voor de zege in Parijs-Roubaix. De Nederlander, die vorig jaar nog derde werd, kwam voor de koers nog even langs voor de camera van Eurosport. “Ik heb een soort haat-liefdeverhouding met deze koers”, zei hij.

De renner van Alpecin-Fenix kreeg de vraag of hij liever de weersomstandigheden van vorig jaar heeft of de zonnige van dit jaar. “Voor de technische vaardigheden heb ik liever een editie zoals vorig jaar met de zware regen, maar in het algemeen koers ik liever in het warme weer zoals nu.” Daarnaast blikte Van der Poel ook even terug op zijn tweede plaats van vorig jaar. “Mijn benen waren toen echt gewoon helemaal leeg op het einde. Hopelijk heb ik dit jaar wel goede benen als ik op de Vélodrome kom.”

“Ik heb een soort haat-liefdeverhouding met deze koers. Ik rijd hier echt graag maar het is zo een zware koers. Het is heel moeilijk om hier te winnen, het is niet te vergelijken met andere koersen”, aldus de winnaar van de Ronde van Vlaanderen. “Of ik nog genoeg in de tank heb? Ja zeker, ik ben nog hongerig. Ik heb niet veel koersen gedaan na mijn blessure.”

Natuurlijk kreeg de Nederlander ook nog een vraag over de aanwezigheid van zijn concurrent Wout van Aert. “Met hem koersen is het altijd leuk, maar er zijn zo veel renners die Parijs-Roubaix kunnen winnen. Het is een heel unieke en speciale koers.”