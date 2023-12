zaterdag 23 december 2023 om 14:17

Mathieu van der Poel voor eerste gevecht met de Grote Drie: “Parcours is toch wel anders dan gisteren”

Video Mathieu van der Poel rijdt zaterdag zijn derde cross van het seizoen, de Wereldbeker Antwerpen. De vorige twee veldritten waar hij aan de start stond, won hij met overmacht. Maar, zo zei hij voorafgaand aan de cross in Antwerpen tegen onder meer WielerFlits: “Vandaag is weer een andere dag.”

“Het parcours is toch wel anders dan gisteren”, aldus Van der Poel, die vrijdag de Exact Cross Mol won. Hij deed met meer dan een minuut voorsprong op Wout van Aert. “Vooral als je goed door het zand reed, was het toch wel iets gemakkelijker om het verschil te maken. Hier zijn de zandpassages iets minder cruciaal. Voor de rest is het best wel een snelle wedstrijd, met redelijk wat wind. We zullen zien.”

De Wereldbeker Antwerpen is de eerste cross dit seizoen waar de Grote Drie samen aan de start staan. Zullen Van Aert en Pidcock meer schrik hebben van Van der Poel dan andersom? “Ik denk niet dat je echt schrik moet hebben van mij”, glimlachte MVDP. “We zullen zien hoe het vandaag gaat. Ik hoef ook niet altijd een uur zo hard mogelijk te rijden. Ik probeer zo goed en gezond mogelijk uit de kerstperiode te komen. Dat is voor mij het belangrijkste.”