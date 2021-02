Mathieu van der Poel voert Alpecin-Fenix aan in UAE Tour

Alpecin-Fenix, de ploeg van Mathieu van der Poel, heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de UAE Tour. De Belgische formatie rekent in de Verenigde Arabische Emiraten onder meer op de Nederlandse kampioen, Jasper Philipsen en Louis Vervaeke.

Voor Van der Poel is het zijn eerste wedstrijd sinds het WK veldrijden in Oostende. In de Belgische kuststad veroverde hij op 31 januari zijn vierde wereldtitel in het veld, maar nu richt de Nederlandse alleskunner zich weer volledig op een wegcampagne. Van der Poel zal dus zijn eerste wegkilometers afmalen in de UAE Tour.

“Ik denk dat dat een betere aanloop is richting de klassiekers waarop ik nog net iets meer mijn pijlen richt dan het openingsweekend”, zo liet Van der Poel eerder al weten. De 26-jarige renner zal dit jaar dus niet aan de start staan van Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne.

Zijn werkgever Alpecin-Fenix rekent in de UAE Tour ook op de snelle sprintbenen van Jasper Philipsen en Kristian Sbaragli. Louis Vervaeke mag zich als klimmer dan weer uitleven in de bergetappes naar Jebel Hafeet en Jebel Jais. Jonas Rickaert is weer wedstrijdfit na een vals-positieve coronatest. Gianni Vermeersch en Roy Jans zijn de laatste renners binnen de selectie.

Selectie Alpecin-Fenix voor UAE Tour (21-27 februari)

Roy Jans

Jasper Philipsen

Mathieu van der Poel

Jonas Rickaert

Kristian Sbaragli

Gianni Vermeersch

Louis Vervaeke