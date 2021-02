Jonas Rickaert moet seizoensstart uitstellen: “Ben gelukkig wel COVID-negatief”

Jonas Rickaert zou deze week zijn seizoensdebuut maken in de Ster van Bessèges, maar de 26-jarige Belg ontbreekt in de definitieve selectie van Alpecin-Fenix. Rickaert leek te zijn besmet met het coronavirus.

De COVID-test van de renner van Alpecin-Fenix bleek echter ‘vals-positief’, zo laat hij weten via Twitter. “Helaas ben ik er niet bij ondanks een vals-positieve Covid-test. Hierdoor zal mijn seizoensstart worden uitgesteld. Gezondheid gaat voor, gelukkig wel degelijk covid-negatief. Veel succes aan de ploeg!”

Alpecin-Fenix rekent in het zuiden van Frankrijk op sprinter Tim Merlier, Tobias Bayer, Belgisch kampioen Dries De Bondt, Silvan Dillier, Sam Gaze, Senne Leysen en Otto Vergaerde. De Ster van Bessèges begint woensdag en eindigt vier dagen later op zondag 7 februari.

“Jonas Rickaert is traditioneel mijn vaste lead-out, maar die is er in Bessèges niet bij. Op stage bleek dat ook Gaze dat zou kunnen. Als mountainbiker is hij best stuurvaardig en hij is snel. Als de omstandigheden het toelaten, willen we dat in Bessèges een paar keer testen”, zo vertelde Merlier eerder deze week.