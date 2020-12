Mathieu van der Poel voegt toch Dendermonde en Gullegem aan programma toe

Mathieu van der Poel zou aanvankelijk de Wereldbeker veldrijden in Dendermonde aan zich voorbij laten gaan, maar de wereldkampioen komt op zondag 27 december toch aan de start. Dat bevestigt Alpecin-Fenix. Van der Poel hoopt er zijn tweede Wereldbeker op rij te winnen, nadat hij afgelopen weekend in Namen won.

In de Nederlandse afvaardiging van de KNWU ontbrak de naam van Van der Poel, omdat hij de cross van Dendermonde niet op de planning had staan. Maar nu verschijnt de kopman van Alpecin-Fenix toch aan het vertrek in Oost-Vlaanderen. “Omdat de startpositie op het WK in Oostende straks afhangt van de eindstand in de Wereldbeker, is het beter toch in Dendermonde van start te gaan”, vertelt bondscoach Gerben de Knegt.

Ook de Cyclocross Gullegem (2 januari 2021) kan rekenen op de deelname van Van der Poel. Voor die cross was zijn naam nog niet bevestigd. Of de wereldkampioen een dag later ook aan de start staat van de Wereldbeker in Hulst, is nog niet bekend.

Resterende veldritprogramma Mathieu van der Poel (voorlopig)

22 december 2020: Essen – Ethias Cross

23 december 2020: Herentals – X²0 Trofee

26 december 2020: Heusden-Zolder – Superprestige

27 december 2020: Dendermonde – Wereldbeker

30 december 2020: Bredene – Ethias Cross

01 januari 2021: Baal – X²O Trofee

02 januari 2021: Gullegem – losse cross

10 januari 2021: Zaltbommel – NK

23 januari 2021: Hamme – X²O Trofee

31 januari 2021: Oostende – WK