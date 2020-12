Mathieu van der Poel rijdt ook Superprestige Gavere en Heusden-Zolder

Aankomende zaterdag is het moment daar: Mathieu van der Poel maakt tijdens de Scheldecross in Antwerpen zijn rentree als veldrijder. De wereldkampioen voegt ook twee extra veldritten aan zijn programma toe, weet WielerFlits. Van der Poel zal namelijk aan de start staan van de Superprestigecrossen van Gavere (13 december) en Heusden-Zolder (26 december).

Dit betekent dat de renner van Alpecin-Fenix meteen zal beginnen met een dubbel crossweekend. De Nederlander zal in de maand december geregeld in actie komen. Na de crossen in Antwerpen en Gavere trekt Van der Poel naar Namen (voor de Wereldbeker), Herentals (X2O Badkamers Trofee) en dus Heusden-Zolder.

Verder zal hij nog deelnemen aan de Ethias Cross van Bredene, de X2O-cross van Baal, het NK veldrijden in Zaltbommel, de cross in Hamme en het WK in Oostende.

Wout van Aert

Van Aert, die al enkele crossen in de benen heeft, ontbreekt komend weekend in het veld. De renner van Jumbo-Visma verblijft op dit moment in Spanje voor een tiendaagse trainingsstage. In Namen (20 december) is hij er weer bij, aangezien Van Aert heeft besloten om deze wereldbekercross alsnog aan zijn programma toe te voegen. Meteen het eerste duel tussen beide toppers.

Van Aert zal verder nog meedoen aan de crosssen in Herentals en Baal, het BK in Meulebeuke, de veldrit van Hamme en de mondiale titelstrijd in Oostende. Al bestaat nog de kans dat ook hij Heusden-Zolder en Bredene aan zijn agenda toevoegt. Daar is nog geen uitsluitsel over.

Voorlopig programma Mathieu van der Poel

12 december – X2O Badkamers Trofee Veldrijden Antwerpen

13 december – Telenet Superprestige Gavere

20 december – Wereldbeker Namen

23 december – X2O Badkamers Trofee Veldrijden Herentals

26 december – Telenet Superprestige Heusden-Zolder

30 december – Ethias Cross Bredene

1 januari – X2O Badkamers Trofee Veldrijden Baal

9 januari – NK veldrijden in Zaltbommel

23 januari – X2O Badkamers Trofee Veldrijden Hamme

31 januari – WK veldrijden in Oostende Voorlopig programma Wout van Aert

20 december – Wereldbeker Namen

23 december – X2O Badkamers Trofee Veldrijden Herentals

1 januari – X2O Badkamers Trofee Veldrijden Baal

9 januari – BK veldrijden in Meulebeke

23 januari – X2O Badkamers Trofee Veldrijden Hamme

31 januari – WK veldrijden in Oostende