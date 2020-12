Mathieu van der Poel voegt Essen toe aan crossprogramma

Mathieu van der Poel heeft de Ethias Cross Essen toegevoegd aan zijn programma. Dat kondigde de organisatie zaterdag aan. De veldrit in de grensgemeente, die op 22 december wordt gehouden, maakte eerder ook al de komst van Marianne Vos bekend.

Van der Poel verschijnt voor het eerst sinds 2017 aan het vertrek van de cross in Essen. Destijds won hij voor de eerste keer de veldrit in de grensgemeente; na een strijd met Laurens Sweeck die nooit echt spannend werd, kwam de Nederlandse alleskunner uiteindelijk met ruim twintig tellen voorsprong over de streep.

De regerende wereldkampioen trapt overigens vandaag zijn crossseizoen af met de Scheldecross van Antwerpen. Hij begint meteen met een dubbel crossweekend, want morgen staat hij ook in de Telenet Superprestige van Gavere aan de start. Vóór Essen rijdt hij ook nog de Wereldbeker van Namen (20 december).