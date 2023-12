vrijdag 22 december 2023 om 13:20

Mathieu van der Poel vlak voor eerste duel met Wout van Aert: “Zien of het strijd wordt tot het einde”

Video Mathieu van der Poel gaat in de Exact Cross Mol voor het eerst deze winter de degens kruisen met Wout van Aert. Na zijn verkenning nam hij tijd voor de pers om te spreken over hun eerste confrontatie in het veld. “Ik ben er wel klaar voor. We gaan zien wat het wordt, maar we gaan allebei wel proberen te winnen”, is hij zeker.

Heel anders is het voor Van der Poel niet dat zijn eeuwige concurrent Wout van Aert nu meedoet. “Nee, op zich niet”, vertelt de wereldkampioen van Alpecin-Deceuninck. “Het is een taaie concurrent erbij, maar dat ben ik intussen wel gewoon. Vorig jaar was hij heel sterk hier en dit jaar zal hij weer op niveau zijn. We zullen zien of het een strijd wordt tot het einde.”

Zijn demonstratie van vorige week in Herentals deed MVDP goed, maar het heeft hem geen extra vertrouwen gegeven. “Niet meer dan dat ik al had, de conditie was al goed”, geeft hij toe. “Het is een heel drukke periode, waar ik zo goed en fris mogelijk uit ga proberen te komen.”

Klik hier om het liveblog te volgen van de Exact Cross Mol 2023