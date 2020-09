Geen Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik voor Mathieu van der Poel maandag 14 september 2020 om 15:01

Mathieu van der Poel weet hoe zijn voorbereiding richting de najaarsklassiekers verloopt. De Nederlands kampioen van Alpecin-Fenix verkiest een trainingskamp in Livigno boven het WK in Imola, en rijdt ook de BinckBank Tour. Daardoor mist hij de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, twee koersen waar hij in mei nog wel op hintte.

De grote hoofddoelen van Van der Poel volgen later in oktober, met zijn titelverdediging in Amstel Gold Race (10 oktober) Ronde van Vlaanderen (18 oktober) en Parijs-Roubaix (25 oktober). In voorbereiding op die koersen, met dus de BinckBank Tour (29 september-3 oktober), paste het bergachtige WK in Italië dus niet. De Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik worden tijdens de rittenkoers verreden.

‘Mathieu was het er snel mee eens’

“Op deze manier willen we proberen dat Mathieu zo sterk mogelijk is in de klassiekerperiode”, zegt Christoph Roodhooft, ploegmanager bij Alpecin-Fenix, tegen het AD. “Het parcours van het WK is toch vrij lastig. Misschien zelfs iets te lastig. Mocht het nu echt een parkoers zijn dat hem op voorhand 100% ligt, was het misschien anders. Nu moet je afwachten of de wedstrijd voor hem ideaal zal verlopen.”

“Vandaar dat we kiezen voor deze weg en Mathieu was het er snel mee eens”, aldus Roodhooft, die Van der Poel in Tirreno-Adriatico de voorlaatste etappe zag winnen. “De start was ietsje moeilijker, maar hier in de Tirreno kunnen we toch zeggen dat hij vooruit is gegaan.”