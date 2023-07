Mathieu van der Poel vertelt over voorbereiding op WK: “Zaak om focus te houden”

Een dag nadat hij de Ronde van Frankrijk afsloot op de Champs-Élysées, reed Mathieu van der Poel opnieuw rondjes, nu in Aalst. Hij won daar het na-Tourcriterium. Hoe voelden de benen van MVDP na drie weken Tour? “Het viel nog mee eigenlijk”, zei hij na afloop voor de camera van VTM Nieuws.

“De stijgende lijn van de laatste week van de Tour zet zich een beetje voort, dus ik was wel vrij goed hersteld”, aldus Van der Poel, die een groot doel heeft gemaakt van het WK in Glasgow (zondag 6 augustus). Gevraagd naar planning richting die wedstrijd, zei hij dat dat ‘nog even afwachten’ is. “Ik rijd woensdag nog een criterium in Nederland (de Acht van Chaam, red.). Daarna is het even kijken hoe ik herstel en hoe ik me voel. Op basis daarvan maken we een schema.”

Bij Alpecin-Deceuninck was er na de finish van de Tour de France wel wat te vieren, met vier ritzeges en het groen voor Jasper Philipsen. Maar Van der Poel deed het rustig aan. “Ik heb niet gefeest in ieder geval”, verklaarde hij voor de start in Aalst. “Ik lag vrij vroeg in bed en heb een oké nacht gehad. Ik ben goed uitgerust. Het WK is een groot doel van mij dit jaar. Het is nu niet het moment om het te vieren, het is zaak om nog even de focus te houden.”

