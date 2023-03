Mathieu van der Poel verstandig: “Ik ga meer gecalculeerd rijden in de Tirreno”

Een dag na de Strade Bianche heeft het peloton zich in Toscane van het schilderachtige Siena naar kustplaats Lido di Camaiore verplaatst. Morgen start op een steenworp afstand van Lucca de rittenkoers Tirreno-Adriatico met een 11,5 kilometer lange tijdrit langs de kust. Voor Mathieu van der Poel is de Italiaanse rittenkoers tussen de twee zeeën vooral een wedstrijd om aan zijn topvorm voor de klassiekers te werken.

Rond half drie moet Mathieu van der Poel zich in Hotel Versilia Lido voor een fotosessie en persconferentie van de zogenaamde toprenners melden. Samen met Jai Hindley, Mikel Landa, Filippo Ganna, Julian Alaphilippe en Wout van Aert mag de Nederlander plaats nemen op een podium waar de internationale media de kans krijgt om vragen op hen af te vuren. Duidelijk een half uurtje waar de meeste renners weinig zin in hebben.

Strade Bianche heeft Van der Poel goed verwerkt. Een dag eerder had hij al aangegeven dat de vijftiende plek hem redelijk tevreden stelt: “Het gevoel was zeker niet slecht. Ik had persoonlijk ook niet de beste versie van mezelf verwacht.”

Op de vraag met welke insteek hij deze Tirreno-Adriatico gaat rijden is de kopman van Alpecin-Deceuninck een etmaal voor de start duidelijk. “Twee jaar geleden heb ik hier veel spektakel kunnen maken. Ik denk dat ik nu meer gecalculeerd ga rijden. De vorm was twee jaar geleden ook beter. Nu is het pas de tweede wedstrijd die ik op de weg rij. Ik moet nog groeien naar mijn topvorm. Ik ga deze Tirreno vooral gebruiken om straks top te zijn in de Vlaamse klassiekers die mijn hoofddoel van het voorjaar zijn.”

De mogelijkheid om bepaalde dagen toch voor een ritzege te gaan, sluit Van der Poel niet uit. Aandachtig luistert hij naar wat Wout van Aert te zeggen heeft over de aanpak voor deze ‘Corsa dei due mari’.

“Ik denk dat het belangrijk is om een goed plan voor deze Tirreno te hebben”, geeft Van Aert aan. “Mijn doel is om deze Tirreno te gebruiken om mijn vorm aan te scherpen met het oog op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Er zijn de komende week ritten waar ik voor een resultaat wil gaan en mezelf eens wil testen door diep te gaan. Zulke wedstrijddagen heb je ook nodig om de vorm te verbeteren. Het is zowel fysiek als mentaal zwaar om hier elke dag heel diep te gaan.”

“Dat geldt ook voor mij”, bevestigt MVDP wanneer zijn ‘eeuwige’ rivaal is uitgesproken. “Ik zal met eenzelfde aanpak als Wout in Tirreno-Adriatico van start gaan. Ook ik zal mijn dagen uitkiezen.”

De tijdrit langs de kust bij Lido di Camaiore heeft Van der Poel in ieder geval niet aangestipt. “Een tijdrit is sowieso niet iets wat ik kan winnen. Zelfs wanneer ik in topvorm ben kom ik dan nog te kort tegenover de echte specialisten. Ik start hier ook niet om een kort klassement te rijden, dus dat is ook geen reden om in de tijdrit te presteren. Afhankelijk van hoe mijn benen voelen, bepaal ik morgen mijn aanpak in de tijdrit.”

Terugkijkend op de drie ritzeges die Mathieu van der Poel in Tirreno-Adriatico behaalde, staat hij het langst stil bij zijn laatste etappesucces in 2021. In 2020 won hij de voorlaatste rit in Loreto in het rood-wit-blauw door een aanval in de finale. Een jaar later zegevierde hij in twee ritten. Op de derde dag was hij de beste in een sprint bergop voor Wout van Aert, twee dagen later schreef hij op heroïsche wijze de zware rit naar Castelfidardo na een solo van 51 kilometer op zijn naam en bleef hij Tadej Pogačar nog welgeteld tien seconden voor.

“Dat is een zege die ik koester. Het was voor iedereen een zware dag. Vanuit de start werd er al snel gereden en op het einde werd het door de regenval ook nog een heel koud. Wat dat betreft is dit zeker mijn mooiste herinnering tot dusver aan Tirreno-Adriatico”, aldus Mathieu van der Poel.