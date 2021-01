Mathieu van der Poel verkent WK-parcours in Oostende

Mathieu van der Poel werd al drie keer wereldkampioen veldrijden bij de eliterenners en kan aankomende zondag een vierde regenboogtrui veroveren. De Nederlander is inmiddels in Oostende en verkende vandaag het WK-parcours.

Van der Poel maakte vandaag voor de eerste keer kennis met het zand van Oostende, zo is te zien in een video van zijn ploeg Alpecin-Fenix. De titelverdediger reed samen met zijn broer David op het WK-parcours in kustplaats Oostende. De wereldkampioen was de enige crosser die niet van de fiets moest tijdens de zandpassage.

“We hebben nu het geluk met de windrichting”, tempert broer David de verwachtingen. “Als die zondag op de kop blaast in dat stuk van de waterlijn naar de Gaanderijen, moet iedereen wél van de fiets”, zo verwacht de Nederlander.

Harde wind

Het parcours is sinds 14.00 uur open en dus zijn er meerdere veldrijders die een kijkje komen nemen. Ook meerdere Belgische WK-gangers reden vandaag rond op het parcours. Het waait momenteel heel erg hard in Oostende, waardoor de regen van de voorbije ochtend niets van sporen nalaat op het parcours.

WielerFlits is reeds in Oostende en verkende uitgebreid het parcours. De omloop bestaat uit twee hoofdbrokken: het vlakke grasveld op de Hippodroom en het zandstrand aan de Noordzee. Beide delen worden verbonden door een gigantische brug. En die zou zomaar eens beslissend kunnen zijn.