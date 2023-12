zondag 10 december 2023 om 18:23

Mathieu van der Poel strijdt met Harrie Lavreysen en Max Verstappen om titel Sportman van het Jaar

Mathieu van der Poel en Harrie Lavreysen maken kans om Sportman van het Jaar te worden. Dan moeten zij wel meer stemmen krijgen dan Formule 1-coureur Max Verstappen, die de derde genomineerde is die tijdens het NOS|NOC*NSF Sportgala kans maakt op de prijs.

Mathieu van der Poel werd dit jaar wereldkampioen op de weg na een heroïsche zegetocht door Glasgow, waarbij hij ondanks een valpartij solo de overwinning greep. Eerder in het jaar had hij ook al het WK veldrijden en monumentale klassiekers Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix gewonnen.

Harrie Lavreysen was de sprintkoning van het jaar in het baanwielrennen. In Glasgow won hij WK-goud op de sprint en de teamsprint, terwijl hij in Grenchen drie keer Europees kampioen werd op de onderdelen sprint, keirin en teamsprint.

Naast Van der Poel en Lavreysen heeft autocoureur Max Verstappen ook de schifting van de shortlist, die oorspronkelijk bestond uit elf sporters, overleefd. Hij werd voor het derde jaar op rij wereldkampioen in de Formule 1 en boekte maar liefst negentien GP-zeges, van de 22 wedstrijden die verreden werden.

“Al snel kwamen deze drie bovendrijven”, erkent Bas van de Goor als voorzitter van de vakjury. “We waren snel eens dat dit een mooie top-3 is. Hier zijn heel veel landen jaloers op.”

Voor baanwielrenner Jeffrey Hoogland en BMX’er Niek Kimmann valt het doek in de strijd om de titel Sportman van het Jaar. Zij stonden wel op de shortlist van elf sporters.

Het NOS|NOC*NSF Sportgala 2023 vindt plaats op woensdag 20 december, vanaf 19.45 uur. De winnaars bij de sporters worden digitaal gekozen door de sporters zelf, coaches brengen hun stem uit voor de beste coach. Al die stemmen tellen voor 50 procent mee, de stemmen van de vakjury tellen voor de andere 50 procent mee.

Shortlist Sportman van het Jaar 2023

Jeffrey Hoogland (baanwielrennen), Menno van Gorp (breakdance), Niek Kimmann (BMX), Harrie Lavreysen (baanwielrennen), Lennart van Lierop (roeien), Mathieu van der Poel (wielrennen), Patrick Roest (schaatsen), Luc van Opzeeland (windsurfen), Merijn Scheperkamp (schaatsen), Max Verstappen (Formule 1-autosport), Jens van ’t Wout (shorttrack)