zondag 10 december 2023 om 18:48

Jumbo-Visma en Merijn Zeeman kunnen op Sportgala 2023 in de prijzen vallen

Jumbo-Visma maakt kans om Sportploeg van het Jaar te worden op het Sportgala, dat georganiseerd wordt door NOS en sportkoepel NOC*NSF. Coach Merijn Zeeman van de Nederlandse formatie zit bij de laatste vier kanshebbers voor de titel Sportcoach van het Jaar.

De overwinningen van Primož Roglič, Jonas Vingegaard en Sepp Kuss in achtereenvolgens de Giro d’Italia, de Tour de France en de Vuelta a España heeft een hoofdrol gespeeld bij de vakjury om Jumbo-Visma te nomineren voor deze prijs. Daarin neemt de ploeg het op tegen de 4×400 meter vrouwen estafette (goud op WK atletiek) en de waterpolovrouwen (goud op WK waterpolo).

Dat Roglič, Vingegaard en Kuss niet uit Nederland komen, speelt geen rol bij de jury. “Dat is geen criterium dus dat laten we niet meewegen. Bij het stemmen kan het wel een persoonlijke keuze zijn voor iemand om te zeggen: Stel dat een Nederlandse renner had gewonnen, dan had de impact op Nederland zwaarder geweest en zwaarder wegen”, geeft juryvoorzitter Bas van de Goor aan.

Merijn Zeeman

Zoals gezegd maakt Merijn Zeeman kans op de titel Sportcoach van het Jaar. De succescoach van Jumbo-Visma is een van de vier kandidaten. Zijn concurrenten zijn Laurent Meuwly (atletiekcoach van onder meer Femke Bol), Eelco Meenhorst (bondscoach roeien) en Evangelos Doudesis (bondscoach waterpolovrouwen).

Bij de para-prijzen zijn ook enkele wielrenners genomineerd. Daniel Abraham Gebru (parabaan- en wegwielrennen) doet mee om de titel Parasportman van het Jaar en het tandemduo Tristan Bangma en Patrick Bos (para-baanwielrennen) strijden om de prijs Parasportploeg van het Jaar.

Het NOS|NOC*NSF Sportgala 2023 vindt plaats op woensdag 20 december, vanaf 19.45 uur. De winnaars bij de sporters worden digitaal gekozen door de sporters zelf, coaches brengen hun stem uit voor de beste coach. Al die stemmen tellen voor 50 procent mee, de stemmen van de vakjury tellen voor de andere 50 procent mee.