zondag 10 december 2023 om 18:19

Demi Vollering maakt geen kans op titel Sportvrouw van het Jaar

Demi Vollering maakt geen kans op de titel Sportvrouw van het Jaar. De winnares van de Tour de France Femmes, zilver op het WK wielrennen en alle drie de heuvelklassiekers in het voorjaar hoort niet bij de laatste drie kandidaten voor die prijs op het NOS|NOC*NSF Sportgala.

De vakjury van het Sportgala heeft ervoor gekozen om Femke Bol (atletiek), Karolien Florijn (roeien) en Sifan Hassan (atletiek) uit te kiezen als finalisten als het gaat om de titel Sportvrouw van het Jaar. “Zij was op de lijst van twaalf kandidaten, samen met Sifan de enige die geen wereldkampioen is geworden”, vertelt juryvoorzitter Bas van de Goor bij de NOS.

“Dat maakt hoe lastig is het. Iedereen heeft fantastisch gepresteerd en die discussie voeren we aan tafel. Iedereen kan zijn zegje doen, maar deze beslissing was unaniem”, doelt hij op de keuze voor Bol, Florijn en Hassan.

Net als Demi Vollering zijn ook Annemiek van Vleuten, Fem van Empel en Puck Pieterse afgevallen in de strijd om de titel Sportvrouw van het Jaar. Zij maakten allemaal deel uit van de shortlist van twaalf sportvrouwen.

Het NOS|NOC*NSF Sportgala 2023 vindt plaats op woensdag 20 december, vanaf 19.45 uur. De winnaars bij de sporters worden digitaal gekozen door de sporters zelf, coaches brengen hun stem uit voor de beste coach. Al die stemmen tellen voor 50 procent mee, de stemmen van de vakjury tellen voor de andere 50 procent mee.

Shortlist Sportvrouw van het Jaar 2023

Femke Bol (atletiek), Fem van Empel (wielrennen), Karolien Florijn (roeien), Marijke Groenewoud (schaatsen), Sifan Hassan (atletiek), Femke Kok (schaatsen), Jutta Leerdam (schaatsen), Puck Pieterse (wielrennen), Antoinette Rijpma-de Jong (schaatsen), Irene Schouten (schaatsen), Suzanne Schulting (shorttrack), Xandra Velzeboer (shorttrack), Annemiek van Vleuten (wielrennen), Demi Vollering (wielrennen)