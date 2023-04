Mathieu van der Poel sterk omringd door Alpecin-Deceuninck in Parijs-Roubaix

In zijn jacht op zijn eerste overwinning in Parijs-Roubaix wordt Mathieu van der Poel omringd door een ijzersterke ploeg van Alpecin-Deceuninck. Onder meer sprinter Jasper Philipsen en klassiekerspecialist Gianni Vermeersch staan aan de zijde van MVDP.

“Mathieu is in super goede doen en we gaan hem proberen naar de overwinning te leiden”, vertelde Philipsen na zijn zege in de Scheldeprijs van woensdag. “De ploeg gaat daar belangrijk bij zijn, dus we hopen met veel man in de finale te komen.”

Dat moet lukken met Silvan Dillier, die net als Van der Poel ook al eens op het podium op de wielerbaan in Roubaix. De Zwitser eindigde in 2018 als tweede na een duel met Peter Sagan. Met Kaden Groves staat, net als Philipsen, een sterke sprinter aan het vertrek. De Australiër wist onlangs een zware editie van de Volta Limburg Classic te winnen.

Michael Gogl en Jonas Rickaert, die woensdag een belangrijke rol speelde in de Scheldeprijs-overwinning van Philipsen, maken het zevental van Alpecin-Deceuninck compleet.

