Mathieu van der Poel start in eRace Tour for All maandag 4 mei 2020 om 10:01

Mathieu van der Poel gaat zich opnieuw wagen aan een virtuele wedstrijd. De 25-jarige renner neemt deel aan de eerste rit van de de Tour for All, een nieuwe eRace-wedstrijd van indoor fietsplatform Zwift en Eurosport. De Tour for All is een vijfdaagse eRacing-rittenkoers voor profwielrenners. Alle etappes van de virtuele wielerwedstrijd zullen rechtstreeks te zien zijn op Eurosport en GCN. Van der Poel maakt onderdeel uit van de vijf koppige selectie van Alpecin-Fenix. Zijn ploegmaten zijn Antoine Benoist, Dries De Bondt, Roy Jans en Alex Richardson. Andere ploegen die deelnemen zijn onder andere Bahrain McLaren, CCC Team, Groupama-FDJ en Mitchelton-Scott. De eerste etappe is een virtuele sprintersrit over 52,9 kilometer. De rit is live te zien op Eurosport vanaf 15:35u. Lees ook: Zwift en Eurosport lanceren eRacing rittenkoers ‘Tour for All’ Etappeschema Tour for All

4 mei – Etappe 1: Sprintersrit (52,9 km.) – Live vanaf 15:35u

5 mei – Etappe 2: Heuvelrit (46,2 km.)

6 mei – Etappe 3: Bergrit (72,9 km.)

7 mei – Etappe 4: Vlakke rit (42,6 km.)

8 mei – Etappe 5 (koninginnenrit): bergrit naar top Alpe du Zwift (42,6 km.) Dit artikel delen: