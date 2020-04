Zwift en Eurosport lanceren eRacing rittenkoers ‘Tour for All’ donderdag 30 april 2020 om 13:00

Eurosport zendt vanaf volgende week weer live wielrennen uit. De Europese sportzender brengt in samenwerking met indoor fietsplatform Zwift de Tour for All op de buis.

De Tour for All is een vijfdaagse eRacing-rittenkoers voor profwielrenners. Alle etappes van de virtuele wielerwedstrijd zullen rechtstreeks te zien zijn op Eurosport en GCN. Onder andere Bahrain McLaren, CCC Team en Alpecin-Fenix nemen deel aan de race.

Naast de mannenwedstrijd is er ook een race speciaal voor vrouwen, waar onder andere Boels-Dolmans, Canyon//SRAM en CCC-Liv in zullen starten.

De beste 25 renners verdienen punten voor een algemeen klassement. Tijdens iedere etappe zijn er ook punten te sprokkelen bij tussensprints. Bij etappe vijf, de koninginnenrit, ontvangt de top-10 zelfs dubbele punten. Ook zal er na iedere etappe een ritwinnaar worden aangewezen.

De eRaces zijn dagelijks live te zien tussen 15:00 en 17:00 uur. De afstand per etappe varieert tussen de 45 en 75 kilometer. Iedere rit duurt daardoor tussen 1:15 en 2:00 uur.

Etappeschema Tour for All

4 mei – Etappe 1: Sprintersrit (52,9 km.)

5 mei – Etappe 2: Heuvelrit (46,2 km.)

6 mei – Etappe 3: Bergrit (72,9 km.)

7 mei – Etappe 4: Vlakke rit (42,6 km.)

8 mei – Etappe 5 (koninginnenrit): bergrit naar top Alpe du Zwift (42,6 km.)

Deelnemende ploegen

Mannen

Alpecin-Fenix

Bahrain McLaren

CCC Team

Groupama FDJ

Israel Start-Up Nation

NTT Pro Cycling Team

Rally Cycling

Team Cofidis

Mitchelton-Scorr

EF Pro Cycling

Vrouwen

Boels-Dolmans

Canyon//SRAM Racing

CCC-Liv

Drops

FDJ Nouvelle – Aquitaine Futuroscope

Team Twenty20

Tibco

Rally Cycling

Valcar