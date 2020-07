Mathieu van der Poel start in alle Italiaanse wedstrijden waarvoor zijn team wildcard kreeg woensdag 1 juli 2020 om 15:39

Gisteren strooide organisator RCS met wildcards. Alpecin-Fenix ontving er maar liefst zes. Ondertussen heeft uithangbord Mathieu van der Poel bevestigd dat hij in alle zes deze wedstrijden effectief ook zelf aan de start zal staan; inclusief Tirreno-Adriatico.

Strade Bianche, Milaan-Turijn, Milaan-San Remo, Gran Piëmonte en de Ronde van Lombardije. Dat zijn vijf eendagskoersen in een tijdsbestek van vijftien dagen. Een maand later keert Van der Poel nog eens terug naar Italië om Tirreno Adriatico te betwisten. Een mooie uitdaging voor Van der Poel, al heeft het ook een minpuntje.

Zijn deelname aan Tirreno Adriatico (7-14 september) betekent concreet dat er dit najaar amper ruimte zal zijn voor het mountainbiken, een van zijn andere grote liefdes. De wereldbekermanche van Lenzerheide wordt namelijk op september afgewerkt, een dag voor de start van de Tirreno. Alleen Les Gets is nog een optie, maar de wegfiets omwisselen voor de mountainbike voor één wedstrijd, wordt moeilijk. Toch is wat dat betreft nog geen definitieve beslissing genomen. Het WK MTB is sowieso niet aan de orde, dat valt samen met de Amstel Gold Race (10 oktober).

Van der Poel gaf in eerste instantie aan nog wat wedstrijden op de mountainbike te willen betwisten om zeker in de top veertig van de UCI-ranking te blijven staan en zo zijn goede startorde te behouden. Hij hoopt nu dat de UCI overweegt om de ranking van vorig jaar te behouden.

Voorlopig programma Mathieu van der Poel:

1 augustus: Strade Bianche

5 augustus: Milaan-Turijn

8 augustus: Milaan-San Remo

12 augustus: Gran Piemonte

15 augustus: Ronde van Lombardije

7-14 september: Tirreno Adriatico

20 september: Les Gets (MTB) (met een groot vraagteken)

30 september: Waalse Pijl

4 oktober: Luik-Bastenaken-Luik

10 oktober: Amstel Gold Race

18 oktober: Ronde van Vlaanderen

25 oktober: Parijs-Roubaix

Later deze week maakt zijn team Alpecin-Fenix Van der Poels volledige programma bekend.