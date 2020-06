RCS Sport deelt wildcards uit: Alpecin-Fenix naar Ronde van Lombardije dinsdag 30 juni 2020 om 15:14

RCS Sport heeft vandaag de laatste wildcards uitgedeeld voor de wedstrijden die geprogrammeerd staan na de coronabreak. Goed nieuws voor Mathieu van der Poel: zijn ploeg Alpecin-Fenix heeft een wildcard ontvangen voor de Ronde van Lombardije en Tirreno-Adriatico.

We beginnen met de eerste wedstrijd van RCS Sport: Strade Bianche. De Toscaanse klassieker zal worden verreden op 1 augustus en in januari kregen vijf ploegen al een uitnodiging voor de prestigieuze wedstrijd. Het ging om Alpecin-Fenix, Androni Giocattoli-Sidermec, Arkéa-Samsic, Bardiani CSF Faizanè en B&B Hotels-Vital Concept.

Deze ploegen blijven ook na de coronacrisis in het bezit van een wildcard. Circus Wanty-Gobert was eerder al zeker van een wildcard, aangezien de Belgische formatie vorig seizoen de op één na beste ProContinentale ploeg was. In Milaan-San Remo staan eveneens zes ProTeams aan het vertrek.

Milaan-Turijn

Het gaat om Alpecin-Fenix, Arkéa-Samsic, Gazprom-RusVelo, Total Direct Energie en Circus Wanty-Gobert (als beste ProContinentale teams van het afgelopen wielerjaar) en Vini Zabù-KTM. Voor Milaan-Turijn, een midweekse wedstrijd tussen Strade Bianche en Milaan-San Remo, zijn dan weer acht ProTeams uitgenodigd.

Voor Strade Bianche en Milaan-San Remo (8 augustus) was Alpecin-Fenix al zeker een wildcard. Wat betreft ‘Il Lombardia’ was het nog even afwachten, maar de Belgische ploeg van Van der Poel kan nu opgelucht ademhalen. Ook Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani CSF Faizanè, Gazprom-RusVelo en Vini Zabù KTM zijn zeker van deelname.

Nog meer goed nieuws

Tot slot organiseert RCS Sport met Tirreno-Adriatico (7-14 september) en de Giro d’Italia (3-25 oktober) nog twee belangrijke rittenkoersen. Alpecin-Fenix heeft alsnog een uitnodiging ontvangen voor Tirreno-Adriatico, terwijl RCS Sport geen veranderingen heeft doorgevoerd voor de Ronde van Italië.

Wildcards

Strade Bianche (1 augustus) : Alpecin-Fenix, Androni Giocattoli-Sidermec, Arkéa-Samsic, Bardiani CSF Faizanè, Circus-Wanty Gobert* en B&B Hotels-Vital Concept

* Deze ploeg heeft eerder al een wildcard ontvangen als de op één na beste ProContinentale formatie van 2019.

Milaan-Turijn (5 augustus) : Alpecin-Fenix, Androni Giocattoli-Sidermec, Arkéa-Samsic, Bardiani CSF Faizanè, Circus-Wanty Gobert, B&B Hotels-Vital Concept, Gazprom-RusVelo, Vini Zabù KTM

Milaan-San Remo (8 augustus) : Alpecin-Fenix, Arkéa-Samsic, Circus-Wanty Gobert* Gazprom-RusVelo, Total Direct Energie* en Vini Zabù KTM

* Deze ploegen hebben eerder al een wildcard ontvangen als de beste ProContinentale formaties van 2019.

Gran Piemonte (12 augustus) : Alpecin-Fenix, Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani CSF Faizanè, Circus-Wanty Gobert, Gazprom-RusVelo en Vini Zabù KTM

Ronde van Lombardije (15 augustus) : Alpecin-Fenix, Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani CSF Faizanè, Circus-Wanty Gobert*, Gazprom-RusVelo, Vini Zabù KTM

* Deze ploeg heeft eerder al een wildcard ontvangen als de op één na beste ProContinentale formatie van 2019.

Tirreno-Adriatico (7-14 september) : Alpecin-Fenix, Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani CSF Faizanè, Gazprom-RusVelo, Total Direct Energie* Vini Zabù KTM

* Deze ploeg heeft eerder al een wildcard ontvangen als de beste ProContinentale formatie van 2019.

Giro d’Italia (3-25 oktober) : Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani CSF Faizanè en Vini Zabù KTM