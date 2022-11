Mathieu van der Poel slaat NK veldrijden 2023 over

Mathieu van der Poel zal voorlopig nog geen zevende Nederlandse titel veldrijden aan zijn palmares toevoegen. De 27-jarige Nederlander van Alpecin-Deceuninck slaat het NK veldrijden 2023 in Zaltbommel namelijk over. Hij bevindt zich in het weekend van het NK namelijk op ploegstage in Spanje.

MVDP maakte zijn veldritprogramma voor de winter 2022-2023 maandagmiddag bekend. Hij zal in totaal minstens veertien crossen betwisten, mogelijk komt daar eind januari nog een vijftiende bij. Daarbij dus in ieder geval niet het NK, waardoor Van der Poel op zes nationale titels blijft steken.

Zo blijft de viervoudige wereldkampioen veldrijden op gelijke voet staan met vader Adrie, die tussen 1989 en 1999 ook zes keer de beste van Nederland was. Voorts eindigde hij ook nog vijf keer als tweede en vier keer als derde. Lars van der Haar is de huidige Nederlands kampioen veldrijden.