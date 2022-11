Mathieu van der Poel rijdt minstens veertien veldritten deze winter, geen NK

Mathieu van der Poel heeft zijn programma met veldritten voor deze winter 2022-2023 bekendgemaakt. De 27-jarige Nederlandse alleskunner van Alpecin-Deceuninck maakt komende zondag zijn comeback tijdens de Wereldbeker in het Zeeuws-Vlaamse Hulst. In totaal komt hij in veertien keer in actie, mogelijk komt daar eind januari nog een cross bij.

Wat opvalt in het programma van Van der Poel, is het overslaan van het Nederlands kampioenschap veldrijden in Zaltbommel. Tijdens dezelfde periode werkt de Nederlander een trainingsstage met de wegploeg af in Spanje. Dat doet hij ook begin december, maar tot en met het WK veldrijden in ‘zijn’ Hoogerheide zal de veelvraat in totaal veertien wedstrijden afwerken. Dat kan zelfs nog toenemen vijftien crossen, omdat er nog geen beslissing genomen is over de invulling van het weekend voorafgaand aan het WK.

Van der Poel begint zijn veldritcampagne dus komend weekend in Hulst. Een week later is hij actief in de Superprestige van Boom (zaterdag) en de Wereldbeker in Antwerpen. Daardoor zal Joris Nieuwenhuis daar niet kunnen deelnemen. MVDP gaat vervolgens begin december op stage naar Spanje. Op 17 december keert hij vervolgens terug in competitie tijdens de Wereldbeker-manche in Val di Sole, dat Van der Poel goed kent vanuit het mountainbiken. Vorig jaar mondde Val di Sole uit in een prachtige sneeuwcross.

Rond de drukke kerstperiode en de jaarwisseling, doet Van der Poel negen crosses in zestien dagen. Hij zal achtereenvolgens te zien zijn in Mol (Exact Cross), Gavere (Wereldbeker), Heusden-Zolder, Diegem (beide Superprestige), Loenhout (Exact Cross), Herentals, Koksijde (X2O) en Zonhoven (Wereldbeker). Vervolgens slaat hij dus het NK in Zaltbommel over, vanwege een tiendaagse ploegstage in Spanje. Daar knoopt hij de Wereldbeker veldrijden in Benidorm aan vast, gevolgd door mogelijk nog een laatste wedstrijd en dan het WK.

Wedstrijdprogramma Mathieu VAN DER POEL