Youri IJnsen • vrijdag 22 december 2023 om 16:07

Mathieu van der Poel rijdt iedereen buiten de top-10 (!) uit koers in Mol

Mathieu van der Poel is in superconditie. De 28-jarige wereldkampioen van Alpecin-Deceuninck werkte misschien hooguit tien specifieke crosstrainingen af, maar degradeerde de tegenstand in de Zilvermeercross te Mol opnieuw tot figuranten. Er tonden 61 crossers aan het vertrek, maar slechts tien haalden de finish.

Dat had alles te maken met het verschroeiende tempo van MVDP. In het veldrijden is er sprake van een 80%-regel. Dit houdt in dat organisatoren crossers uit de wedstrijd halen die meer dan 80% tijdsachterstand hebben op de leider in koers. Liefst 51 deelnemers werden daardoor ‘gedubbeld’ door Van der Poel, waardoor er achter 51 namen op het uitslagenblad een DNF staat. Wel behouden ze hun plek als resultaat op het moment dat ze uit de cross werden gehaald.

Een verzachtende omstandigheid voor de crossers die de wedstrijd niet uit konden doen, is het relatief korte rondje in Mol. Veel rondes werden onder de zes minuten verreden, waardoor een achterstand van zo vier minuten en vijftig seconden na de doorkomst van Van der Poel al genoeg was om de koers te moeten verlaten op basis van de 80%-regel. Nummer twee Wout van Aert kwam al op een minuut en zestien seconden binnen aan de finish.

Tom Meeusen werd op precies vijf en een halve minuut tiende en laatste in de Zilvermeercross 2023. Wegrenner Florian Vermeersch van Lotto Dstny werd bijvoorbeeld twaalfde, maar zal geen tijd op zijn naam krijgen.