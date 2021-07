Mathieu van der Poel reist nu pas naar Tokio: “Twee dagen om te verkennen, dat is voldoende”

Mathieu van der Poel reist vandaag af naar Japan om deel te nemen aan de Olympische Spelen van Tokio, waar hij maandag opgaat voor de mountainbike-wedstrijd. De andere mountainbikers zijn al een paar dagen in Japan, maar Van der Poel koos ervoor zich zo lang mogelijk thuis voor te bereiden op de Spelen. “Ik heb nog twee dagen om te verkennen, dat is voldoende.”

Tweeënhalve week geleden stapte Van der Poel na een etappezege en zes dagen het geel uit de Tour de France om zich voor te bereiden op de Spelen. “De afgelopen weken waren vrij rustig. Na de hectiek van de Tour heb ik een paar dagen rust genomen. Daarna ben ik gaan trainen op de mountainbike om mij op Tokio voor te bereiden”, vertelde de 26-jarige renner van Alpecin-Fenix vlak voor zijn vertrek voor de camera van de NOS.

Ondanks zijn vroegtijdige vertrek is Van der Poel de Tour wel blijven volgen. “Als ik zelf niet op de fiets zat, heb ik van de meeste etappes wel de finale gekeken. Met wel gevoel ik dan kijk? Een beetje dubbel, maar door de rare kalenderplanning was het heel moeilijk om te combineren. Ik wilde achteraf geen spijt hebben dat ik te lang in de Tour was gebleven. Ik denk dat het mooi was geweest.”

De afgelopen weken gebruikte hij vooral om frisheid op te doen en aan intervaltraining te doen in aanloop naar de Spelen. “Dat is wel goed gekomen. Ik moest eerst weer van fiets switchen, dat was lang geleden. Dus het was een beetje het gevoel op de mountainbike terugkrijgen, specifiek trainen en dan proberen zo goed mogelijk te zijn voor Tokio. Niet alleen de positie is anders dan op de wegfiets, ook de inspanning. Mountainbiken is kort en intensief.”

‘Omdat de regels zo streng zijn’

Terwijl de andere Nederlandse mountainbikers al sinds vrijdag in Japan zijn, koos Van der Poel ervoor om nu pas naar Japan af te reizen. “Waarom? Omdat de regels zo streng zijn overal. Op een hotelkamer zitten is niet echt aan mij besteed. Ik heb ervoor gekozen om zo lang mogelijk thuis mijzelf voor te bereiden en dan een heel korte periode daar te zijn. Ik heb nog twee dagen om het parcours te verkennen, dat is voldoende. Dat doe ik bij de Wereldbeker normaal ook.”

Een medaille winnen is zijn grote doel, zei hij. “Dat was al heel lang het doel, dus dat is nog niet veranderd. Het parcours? Ik heb er nog niet op gereden. Ik heb alleen wat beelden gezien en hier en daar wat opgevangen. Normaal gezien zou het mij wel moeten liggen, maar de vorm van de dag is sowieso bepalend. Het zijn heel rare Spelen, denk ik. Een beetje anders dan anders. Hopelijk verloopt alles goed en kunnen we met een medaille naar huis komen.”