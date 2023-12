woensdag 6 december 2023 om 17:21

Mathieu van der Poel: “Record van zeven WK-zeges is een reden waarom ik blijf crossen”

Met nog een een ruim twee weken tot zijn seizoensdebuut in het veldrijden heeft Mathieu van der Poel de smaak van het crossen nog niet te pakken. Deze week trainde de wereldkampioen van Alpecin-Deceuninck pas voor de tweede keer op zijn crossfiets, erkent hij in gesprek met Sporza. “De basis is wel in orde”, zegt hij.

“Vorige week ben ik een paar dagen naar België teruggekeerd en heb ik een crosstraining gedaan”, blikt Van der Poel terug. “Vandaag heb ik voor de tweede keer hier in Spanje op het strand getraind. Mijn vorm op de weg is goed, maar dat is niet altijd een referentie voor de cross. De basis is wel in orde.”

Het hoofddoel voor MVDP is het WK veldrijden, begin februari in het Tsjechische Tábor. Daar moet zijn piek liggen, al zijn Wout van Aert en Tom Pidcock er dan niet bij. “Ik zal sowieso mijn beste vorm moeten hebben op het WK, of Wout en Tom nu meerijden of niet. Ik moet 100% zijn.”

Van der Poel gaat er niet van uit dat Van Aert en Pidcock hun winterse programma nog gaan aanpassen en toch richting Tábor trekken. “Meestal hou je vast aan je planning. Ik vermoed dat ze het WK niet zullen rijden, maar dat verandert niets aan mijn voorbereiding.”

‘Dat record is een grote uitdaging’

Bij een eventuele overwinning op het wereldkampioenschap komt Van der Poel op zes WK-titels bij de elite mannen. Het record staat op naam van Eric De Vlaeminck, die zeven keer wereldkampioen in het veld werd. “Het is een van de redenen waarom ik blijf crossen. Voor de rest heb ik niet veel doelen in het veld. Dat record is een grote uitdaging, maar gewoon wereldkampioen worden ook.”