Mathieu van der Poel past voor kwalificatie shorttrack: “Op eigen tempo voorbereiden op zaterdag”

Mathieu van der Poel past dinsdag voor de kwalificatie van de shorttrack. De Nederlander focust zich eerst op herstellen van de wegrit, waarna hij zich op donderdag weer bij de nationale selectie voegt.

“Van der Poel gaat de komende dagen in alle rust herstellen van de koers van gisteren. Dit doet hij in bijzijn van zijn familie. Vervolgens bereidt hij zich op zijn eigen tempo voor op de race van zaterdag”, aldus de KNWU in een persbericht.

Overigens is er wel nog een kans dat Van der Poel op donderdag de shorttrack rijdt. Als het dinsdag slecht weer wordt, wordt de kwalificatie mogelijk uitgesteld of afgelast. Eerder gebeurde dit al bij het BMX-programma.

“Mocht er geen kwalificatie plaatsvinden, is er een mogelijkheid dat hij deelneemt aan de shorttrack”, aldus de KNWU. “Dit wordt dan op een later moment besloten.”

