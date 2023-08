Wereldkampioen Mathieu van der Poel krijgt in veertien maanden twee kansen om unieke WK-trilogie te voltooien

Podcast

Mathieu van der Poel mag zich sinds zondag 6 augustus 2023 voor veertien maanden lang wereldkampioen noemen. Het WK vindt immers dit jaar begin augustus plaats, volgend jaar is het opnieuw eind september. De 28-jarige Nederlander is nu naast regerend kampioen op de weg, natuurlijk ook nog de drager van de regenboogtrui in het veld. Met een gouden medaille op het WK mountainbike kan hij een unieke trilogie volmaken, stellen de mannen in de WielerFlits Podcast.

Maxim, Raymond en Youri staan uiteraard uitgebreid stil bij de wereldtitel, de eerste in 38 jaar voor Nederland bij de mannen. Ze analyseren de koers van binnen en buiten, waarbij ze vooral dieper ingaan op het gevoel dat er bij MVDP heerst, wat aan zijn superjaar ten grondslag ligt, hoe sterk Denemarken gereden heeft en dat het Belgische overtal uiteindelijk niet de beslissing gebracht heeft in de strijd om de wereldtitel. Uiteraard komt wereldkampioen Mathieu van der Poel ook zelf aan het woord, net als zijn voorganger Remco Evenepoel.

Ook bespreken onze verslaggevers welke unieke kans de kopman van Alpecin-Deceuninck krijgt. Een aantal jaar geleden gaf hij aan dat het een van zijn dromen is om in drie disciplines tegelijk de wereldtitel te pakken: in het veld, op de weg en op de mountainbike. Komende zaterdag krijgt hij daarvoor meteen zijn eerste kans, al tempert Van der Poel zelf stevig de verwachtingen. Maar omdat het WK op de weg volgend jaar later plaatsvindt, valt er nóg een WK mountainbike (normaliter eind augustus) plaats binnen zijn ambtstermijn.

Mocht Van der Poel komende winter zijn wereldtitel in het veld kunnen verlengen – waar hij normaal gesproken een goede kans voor krijgt – dan krijgt hij volgend jaar een unieke kans om die trilogie vol te maken. Daarbij hangt wel veel af van komende zaterdag. Als Van der Poel erin slaagt om zich op het WK te plaatsen voor de Olympische Spelen volgend jaar, zal de mountainbike een belangrijk aspect in zijn programma blijven. Het lijkt er daarom op dat de Nederlander een aantal knopen door te hakken heeft. Dat en meer in de nieuwe WielerFlits Podcast!

