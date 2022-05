Mathieu van der Poel: “Op de eerste dag van de Tour vorig jaar mislukte het”

Mathieu van der Poel oogde ontspannen voor de start van de Giro d’Italia. De Nederlander van Alpecin-Fenix sprak met twee woorden over de aankomst in Visegrád van vandaag. “Deze aankomst moet me zeker goed liggen, maar er zijn nog veel renners die dit kunnen.”

Van der Poel kreeg onder meer de vraag hoe het met de stress is gesteld. “Ik ben eigenlijk redelijk ontspannen. Bij de Tour vorig jaar had ik meer stress, zeker met het verhaal van mijn grootvader er nog bij. Of er onderweg in het peloton veel stress zal zijn? Ik hoop en denk misschien ook minder dan in de Tour, dat was echt wel nerveus toen.”

De winnaar van de Ronde van Vlaanderen is de topfavoriet voor de etappezege vandaag. “Deze aankomst moet me zeker liggen. Vorig jaar in de Tour mislukte het ook op de openingsdag, het is zeker geen garantie op succes vandaag. Maar ja, het is een grote kans op de roze trui. Al zijn er veel renners die dit moeten kunnen.”

“Of Valverde ook een van de favorieten is? Ja, zeker. Veel zal afhangen van hoe we de klim naar boven rijden straks. Als er niet hard wordt gekoerst, is het misschien niet lastig genoeg voor Valverde.” Verder gaf Van der Poel nog aan dat Oscar Riesebeek en Stefano Oldani hem het langste zullen moeten bijstaan in de finale.