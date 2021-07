Mathieu van der Poel ontbreekt in Nederlandse selectie voor EK mountainbike

Mathieu van der Poel laat na de Olympische Spelen van Tokio het EK mountainbike in Novi Sad aan zich voorbijgaan. De Europese kampioen van Brno (2019) maakt geen deel uit van de ploeg die vandaag door de KNWU is bekendgemaakt.

Na zijn indrukwekkende optreden in de Tour de France, waar hij een etappe won en zes dagen het geel rond de schouders had, en de komende Olympische Spelen van Tokio koestert Van der Poel voor dit najaar ook de nodige ambities. Zo is het WK wielrennen op de weg in Vlaanderen (zondag 27 september) hem op het lijf geschreven en heeft de kopman van Alpecin-Fenix een week later zijn zinnen gezet op Parijs-Roubaix (zondag 3 oktober).

De andere Nederlandse olympiërs verschijnen wel aan de start van het EK mountainbike in Servië. Milan Vader vormt met David Nordemann de selectie voor de mannenwedstrijd, Anne Terpstra en Anne Tauber staan net als Lotte Koopmans, Ceylin del Carmen Alvarado en Sophie von Berswordt aan het vertrek van de vrouwenwedstrijd. Pim Ronhaar, Puck Pieterse en Fem van Empel zijn de Nederlandse troeven in de beloftencategorie.

Het EK mountainbike in Novi Sad wordt gehouden van 12-15 augustus. De wedstrijden voor elite worden op de laatste dag van het evenement verreden.

Selectie Nederland voor EK mountainbike in Novi Sad 2021

Elite-mannen

Milan Vader

David Nordemann

Elite-vrouwen

Anne Terpstra

Anne Tauber

Lotte Koopmans

Ceylin del Carmen Alvarado

Sophie von Berswordt

U23-mannen

Pim Ronhaar

U23-vrouwen

Puck Pieterse

Fem van Empel

Junior-mannen

Chris van Dijk

Tom Schellekens

David Haverdings