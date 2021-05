Mathieu van der Poel na zevende plaats: “Had last van mijn rug bergop”

Mathieu van der Poel kon in de Wereldbeker mountainbike in Albstadt niet over zijn limiet gaan. De Nederlander van Alpecin-Fenix eindigde uiteindelijk als zevende, nadat hij wel voortvarend van start ging. “Het ging vrij goed eigenlijk”, blikt hij terug. “Maar ik had wat last van mijn rug op de oplopende stukken, waardoor ik mijn eigen tempo moest blijven rijden.”

Van der Poel baalt van zijn rugklachten, maar kan er mee leven. “Ik kon de koers goed volmaken, dus daar was ik blij mee. Ik moest veel gaan zitten, omdat mijn rug last begon te doen. Dat heb ik vaak aan het begin van een mountainbike-blok. Conditioneel ben ik ook nog niet waar ik wil zijn, maar het was zeker niet slecht. Ik hoop volgende week al beter te doen dan deze week”, kijkt hij vooruit naar de Wereldbeker in Nové Město.

De winnaar van de sprintrace van vrijdag heeft niet vaak rugklachten. “Het gaat om die eerste wedstrijd. Maar dat is zeker geen excuus, want ik ben er conditioneel nog niet. Maar op zich kan ik tevreden zijn”, vindt Van der Poel. “Ik had liever in de eerste groep gezeten, maar ik denk dat het niet slecht is naar volgende week. Ik hoop volgende week meer te laten zien en profijt te hebben van de anderhalf uur die ik nu afgezien heb. Maar ik kon niet boven mijn limiet gaan.”

‘Moet op de mountainbike 110% zijn’

Alpecin-Fenix en Van der Poel zoeken naar een oplossing voor de rugproblemen. “Het is een belastende sport en de positie op de mountainbike is anders dan op de weg. En ik weet ook dat ik voor de mountainbike 110% zijn en dat ben ik nog niet. Tijdens de Olympische Spelen heb ik een hoogtestage, de Ronde van Zwitserland en de Tour gedaan. Dus dan zal ik conditioneel wel 110% zijn.”

Aan de warmte in Albstadt (ongeveer 26 graden Celsius, red.) heeft het volgens MVDP niet gelegen vandaag. “De een kan er beter tegen dan de ander, maar op zich viel het nog wel mee. In Tokio zal dat wel apart zijn, want dat is echte warmte. Daar kan ik goed tegen meestal. Ik zal proberen zo lang mogelijk daar in Japan te zijn om mij aan te passen aan de warmte”, vertelt hij.