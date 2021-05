Mathieu van der Poel zevende in Albstadt, winst voor Victor Koretzky

Victor Koretzky heeft de wereldbeker mountainbike in het Duitse Albstadt gewonnen. De Fransman versloeg Nino Schurter na een beklijvend duel. Daarachter werd Mathieu van der Poel zevende. Tom Pidcock liet zich ook gelden. De talentvolle Brit begon op de elfde startrij en eindigde uiteindelijk als vijfde.

Van der Poel neemt initiatief

Mathieu van der Poel liet zich meteen zien in Albstadt. Op de zwaarste klim trok hij ten aanval met de Braziliaan Henrique Avancini. Het initiatief lag bij de Nederlander, die de concurrentie op een gaatje reed. In de achtergrond had Tom Pidcock, die op de elfde rij moest starten, zich al opgewerkt in de top-25.

Van der Poel legde Avancini vervolgens op de pijnbank bergop, maar de Braziliaan liet zich niet kennen. Een achtervolgende groep met onder meer Milan Vader, Nino Schurter, Victor Koretzky, Jordan Sarrou volgde op een tiental seconden, maar dat gaatje werd gedicht. De kopgroep was daardoor zestien renners groot, inclusief Van der Poel en Pidcock.

Pidcock schuift op, Van der Poel zakt weg

In de tweede ronde moest MVDP de prijs betalen voor zijn inspanningen. Hij zakte terug naar de veertiende plaats en zag de concurrentie wegrijden. Ondrej Cink, Mathias Flückiger, Schurter, Koretzky en Sarrou vonden elkaar aan kop. Zij kregen bij de passage aan start-finish de aansluiting van een ontketende Pidcock. Van der Poel volgde op dat moment op 25 seconden van de kop.

Flückiger ging vervolgens solo op pad, met Schurter, Koretzky en Cink in zijn kielzog. Pidcock en Anton Cooper moesten passen. In de achtergrond kon Van der Poel zich herpakken. In de vierde ronde (van de zes) nestelde hij zich op de negende plek, op ongeveer veertig seconden van de kop.

Kopgroep van vier

De beste renners reden echter vooraan in de wedstrijd. Flückiger, Schurter en Koretzky hadden Cink in de voorlaatste ronde aan het elastiek. Daarachter kwam Van der Poel in de buurt van Pidcock, die bij het ingaan van de slotronde was teruggezakt naar de zesde plaats. Het verschil met de kop was bij start-finish een kleine halve minuut.

Nino Schurter plaatste vervolgens een snedige aanval, die alleen gevolgd kon worden door Victor Koretzky. De Zwitser sloeg een gat in de afdaling, maar de Fransman gaf zich niet gewonnen. Sterker nog, Koretzky verraste Schurter in de laatste honderden meters en boekte zijn eerste Wereldbeker-zege uit zijn carrière.

Daarachter had Pidcock zich op de vijfde plaats genesteld. Hij reed Van der Poel, die stilviel in de laatste ronde, uit het wiel en zag hem pas na de finish terug. De Nederlander werd zevende op 1.13 minuut van Koretzky.

Wereldbeker mountainbike 2021

Cross-country mannen Albstadt

1. Victor Koretzky

2. Nino Schurter

3. Mathias Flückiger

4. Ondrej Cink

5. Tom Pidcock

6. Anton Cooper

7. Mathieu van der Poel

8. Alan Hartherly

9. Thomas Griot

10. Henrique Avancini

25. Milan Vader

34. Jens Schuermans