Mathieu van der Poel na verkenning in Val di Sole: “Hopelijk ligt het morgen beter”

Mathieu van der Poel heeft vrijdag het parcours verkend van de Wereldbeker veldrijden in Val di Sole. Eerder op de dag verscheen er al een video waar de Nederlander indruk maakte in de sneeuw, nu heeft de Nederlander een korte reactie gegeven. “Het is heel tricky.”

Van der Poel is in het noorden van Italië toe aan zijn tweede cross van het seizoen. In Hulst en Antwerpen kon hij overtuigend winnen, in Boom werd Van der Poel dan weer teruggeslagen door een valpartij. Zaterdag is hij de grote favoriet in Val di Sole. Wat vond de renner van Alpecin-Deceuninck van het parcours? “Het is heel tricky. Het is iets waar we niet meer gewoon zijn (de sneeuw, red.), maar het is cool om hier te zijn”, vertelde hij op het Instagram-account van de Wereldbeker veldrijden.

“Hopelijk zal de omloop morgen, als er al meer mensen op het parcours zijn geweest, wat beter liggen.” Het is trouwens niet de eerste keer dat Van der Poel in actie gaat komen in Val di Sole. Althans, niet in een MTB-race. “Ik heb hier goede herinneringen gemaakt op de mountainbike. Hopelijk kan ik snel hetzelfde doen op de crossfiets.”